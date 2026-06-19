மாட் ரென்ஷா, டிம் டேவிட் அதிரடி: வங்கதேசத்துக்கு 197 ரன்கள் இலக்கு!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 196 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
வங்கதேசம் - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான இரண்டாவது டி20 போட்டி சட்டோகிராமில் இன்று (ஜூன் 19) நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதலில் விளையாடியது.
மாட் ரென்ஷா, டிம் டேவிட் அதிரடி!
முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 196 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
அந்த அணியில் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் பெரிதாக ரன்கள் குவிக்கவில்லை. தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான ஜோஷ் இங்லிஷ் 11 ரன்களும், கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 20 ரன்களும் எடுத்தனர். கூப்பர் கானலி ஒரு ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். இதனையடுத்து, மாட் ரென்ஷா மற்றும் டிம் டேவிட் ஜோடி சேர்ந்தனர். இந்த இணை அதிரடியாக விளையாடி ரன்கள் குவித்தது.
அதிரடியாக விளையாடிய டிம் டேவிட் 26 பந்துகளில் 45 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். மாட் ரென்ஷா 52 பந்துகளில் 89 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 5 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
வங்கதேசம் தரப்பில் நசும் அகமது இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். அப்துல் காஃபர் சாக்லைன், நஹித் ராணா, முஷ்பிகர் ரஹ்மான் தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
197 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி வங்கதேசம் விளையாடி வருகிறது.
Summary
Batting first in the second T20 match against Bangladesh, the Australian team scored 196 runs for the loss of 5 wickets.
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