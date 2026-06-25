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கிரிக்கெட்

சச்சினின் 37 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடிப்பாரா சூர்யவன்ஷி?

37 ஆண்டுகால சச்சினின் சாதனையை முறியடிப்பாரா சூர்யவன்ஷி? என்பதைப் பற்றி...

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சூர்யவன்ஷி - சச்சின் டெண்டுல்கர்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 5:22 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கரின் 37 ஆண்டுகால சாதனையை இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி முறியடிப்பாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது.

கடந்தாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக அறிமுகமான இளம் வீரர் 15 வயதேயான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அதிரடியில் மிரட்டினார். இரண்டு சதங்கள் விளாசிய அவர் ப்ளே-ஆஃப் சுற்றில் இரண்டு போட்டிகளில் 90 ரன்களுக்கும் மேல் குவித்து அசத்தியிருந்தார்.

சர்வதேச வேகப் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு எதிராக மிகவும் அதிரடியாக விளையாடிய அவர், அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் 776 ரன்களுடன் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து ஆரஞ்ச் தொப்பியையும் வென்றார்.

சமீபத்தில், இலங்கையில் நடைபெற்ற முத்தரப்பு ஏ தொடரின் இறுதிப்போட்டியிலும், 29 பந்துகளில் 94 ரன்கள் குவித்திருந்தார். இவர், டி20 தொடர்களுக்கான தேசிய அணியிலும் இடம்பிடித்துள்ள நிலையில், நாளை நடைபெறவுள்ள அயர்லாந்துக்கு எதிரான தொடரில் அறிமுகமாகிறாரா? என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருக்கிறது.

இந்த நிலையில், நாளை நடைபெறவுள்ள அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அறிமுகமானால், இந்திய அணியில் மிக இளம்வயதில் அறிமுகமான வீரர் என்ற சச்சினின் 37 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த பெருமையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி பெருவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த 1989 நவ., 15 ஆம் தேதி கராச்சியில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிக்காக சச்சின் டெண்டுல்கர் அறிமுகமான போது அவருக்கு வயது 16 வயது 205 நாள்கள்.

சூர்யவன்ஷி, நாளை (ஜூன் 26) அயர்லாந்து அணியுடன் விளையாடும் இந்திய அணியில் இடம்பெற்றால், அவர் 15 ஆண்டுகள் 91 நாள்களுடன் சச்சினின் சாதனையை முறியடித்து புதிய சாதனை நிகழ்த்துவார் என ரசிகர்கள் ஆர்வமாகவுள்ளனர்.

Summary

June 26 is set to be the day that Vaibhav Suryavanshi plays his first game for India. The 1st T20I between vs Ireland in Belfast is expected to be the 15-year-old's entry into the senior format.

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