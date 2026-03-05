சம பலத்துடன் இருக்கும் இந்தியா - இங்கிலாந்து? ஒரே மாதிரியான புள்ளி விவரங்கள்!

டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியா - இங்கிலாந்து மோதும் அரையிறுதிப் போட்டி இன்றிரவு 7 மணிக்கு வான்கடே திடலில் மோதுகிறது.
இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் இருக்கும் வீரர்களை ஒப்பிட்டால் இங்கிலாந்து அணியில் சற்று பலம்குறைந்ததாகவே இருக்கிறார்கள். இருப்பினும் சில புள்ளிவிவரங்கள் சம பலத்துடன் இருப்பதாகக் கூறுவது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி தென்னாப்பிரிக்காவை 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவும் இங்கிலாந்தும் மோதுகின்றன. இந்த உலகக் கோப்பையில் இரு அணிகளும் மிகச் சிறப்பாக விளையாடி வந்துள்ளன.
இந்நிலையில், ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இரு அணிகளுக்குமான உலகக் கோப்பைக்கான புள்ளிவிவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
இரு அணிகளுமே 2 டி20 உலக்க கோப்பைகளை வென்றுள்ளன.
டி20 உலகக் கோப்பையில் இரு அணிகளுமே 5 நாக்-அவுட் போட்டியில் வென்றுள்ளன.
வாக்னடேயில் இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் மோதும்போது தலா 1 முறை வென்றுள்ளன.
இந்த உலகக் கோப்பையில் இரு அணிகளும் 6 வெற்றிகள் பெற்றுள்ளன.
ஐசிசி உலகக் கோப்பையில் நாக் அவுட் சுற்றில் இரு அணிகளுமே நேருக்கு நேர் மோதும்போது தலா 2 முறை வென்றுள்ளன.
இந்த உலகக் கோப்பையில் இரு அணிகளும் ஒரேயொரு தோல்வியைப் பெற்றுள்ளன.
summary
India - England are equally strong..! Similar statistics in T20 world cup
