2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் முதல்முறை... உலக சாதனை படைத்த வில் ஜாக்ஸ்!

டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இங்கிலாந்து வீரர் வில் ஜாக்ஸ் முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஷேன் வாட்சன் சாதனையை சமன்செய்துள்ளார்.
நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பையில், வில் ஜாக்ஸ் மட்டுமே நான்கு முறை ஆட்ட நாயகன் விருது வென்று அசத்தியுள்ளார்.
முதலில் பேட்டிங் செயத நியூசிலாந்து 20 ஓவர்களில் 159/7 ரன்கள் எடுக்க, இங்கிலாந்து அணி 19.3 ஓவர்களில் 161/6 ரன்கள் எடுத்து த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து வீரர் வில் ஜாக்ஸ் (27 வயது) பந்துவீச்சில் 2 விக்கெட்டுகள், பேட்டிங்கில் 32 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிக்கு வித்திட்டார்.
இந்த அபாரமான ஆல்ரவுண்ட் செயல்பாடுகளால் வில் ஜாக்ஸ் ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வானார்.
ஏற்கெனவே, வில் ஜாக்ஸ் இந்த உலகக் கோப்பையில், நேபாளம், இத்தாலி, இலங்கை அணிகளுக்கு எதிரான போட்டியில் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றிருந்தார்.
ஒரே எடிஷன் டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிக ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றவர்கள்
1. ஷேன் வாட்சன் - 4 முறை ( 2012 உலகக் கோப்பை)
2. வில் ஜாக்ஸ் - 4 முறை (2026 உலகக் கோப்பை)
3. சிக்கந்தர் ராஸா - 3 முறை (2022 உலகக் கோப்பை)
இந்த உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்து அணி ஏற்கெனவே அரையிறுதிக்கு முன்னேறியிருந்த நிலையில், நியூசிலாந்தின் வாய்ப்பு தடுத்து நிறுத்தியுள்ளது.
பாகிஸ்தான் அணி அபார வெற்றி பெற்றால் அரையிறுதிக்கு முன்னேற வாய்ப்பிருக்கிறது. இல்லையென்றால் நியூசிலாந்து அணி தேர்வாகுமென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
summary
Most Player Of The Match awards in a single T20 WC edition Will Jacks equals Shane Watson
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
டி20 உலகக் கோப்பையில் ஹாரி புரூக் படைத்த உலக சாதனை!
அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய இங்கிலாந்து..! டி20 உலகக் கோப்பையில் வரலாற்றுச் சாதனை!
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அவமானம்..! இங்கிலாந்து வீரர் மகிழ்ச்சி!
வில் ஜாக்ஸ் அதிரடி: இத்தாலிக்கு 203 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இங்கிலாந்து!
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...