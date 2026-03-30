ஐபிஎல்: விராட் கோலியின் நீண்ட கால சாதனையை முறியடித்த ரோஹித் சர்மா!

ஐபிஎல் தொடரில் விராட் கோலியின் நீண்ட கால சாதனையை ரோஹித் சர்மா முறியடித்துள்ளார்.

ரோஹித் சர்மா (கோப்புப் படம்)

Updated On :30 மார்ச் 2026, 2:15 pm

ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை வான்கடே திடலில் நேற்று (மார்ச் 29) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் மும்பை அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

நேற்றையப் போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய ரோஹித் சர்மா அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 39 பந்துகளில் 78 ரன்கள் எடுத்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார். மேலும், 78 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு அணிக்கு எதிராக அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை ரோஹித் சர்மா முறியடித்துள்ளார்.

டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாடியுள்ள ரோஹித் சர்மா கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக 36 போட்டிகளில் 40.03 சராசரியுடன் 1161 ரன்கள் குவித்துள்ளார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு அணிக்கு எதிராக ஒருவரால் எடுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச ரன்கள் இதுவாகும். முன்னதாக, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக விராட் கோலி 36 போட்டிகளில் 1159 ரன்கள் எடுத்திருந்ததே சாதனையாக இருந்தது.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் வரிசையில் ரோஹித் சர்மா 7124 ரன்களுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

ரோஹித் சர்மா 2.0 ஆதிக்கம் செலுத்த தயார்: அனில் கும்ப்ளே

விராட் கோலி, படிக்கல் அதிரடி அரைசதம்! ஐபிஎல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது ஆர்சிபி!

ஐபிஎல் தொடருக்கான பயிற்சியைத் தொடங்கிய விராட் கோலி; புதிய சாதனைகள் படைப்பாரா?

பெங்களூரின் அரசன்..! ஆர்சிபி வெளியிட்ட விராட் கோலியின் புதிய புகைப்படங்கள்!

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
