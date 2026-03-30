கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசாதது ஏன்? கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவை விமர்சித்த ரஹானே!
கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. இந்தப் போட்டியில் கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசாதது பேசுபொருளாகியுள்ளது.
டாஸ் வென்ற மும்பை பந்துவீச, கொல்கத்தா 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 220 ரன்கள் எடுக்க, மும்பை 19.1 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 224 ரன்கள் சேர்த்து வெற்றி பெற்றது.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் கேமரூன் கிரீன் ரூ.25.20 கோடிக்கு ஏலத்தில் கேகேஆர் அணியினால் எடுக்கப்பட்டார். இவ்வளவு விலைக் கொடுத்தும் அவர் பந்துவீசாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் ஷர்துல் தாக்குர் 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்து ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசி இருந்தால் ஷர்துல் தாக்குரைப் போல விக்கெட் வீழ்த்தியிருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது.
கொல்கத்தா அணியின் கேப்டன் ரஹானே, “இந்தக் கேள்விக்கு கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாதான் பதிலளிக்க வேண்டும்” எனக் காட்டமாகப் பதிலளித்துள்ளார். டி20 உலகக் கோப்பையிலேயே ஃபார்மில் இல்லாத கேமரூன் கிரீனை அணியில் எடுத்தது தவறான முடிவாகுமா எனக் கேள்வி எழுந்துள்ளது.
