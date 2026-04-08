லக்னௌ அணிக்கு எதிராக கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசுவார்!

கேகேஆர் அணியின் ஆல் ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் குறித்து...

கேமரூன் கிரீன். - படம்: எக்ஸ் / கேகேஆர்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 1:03 pm

லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கேகேஆர் அணியின் ஆல் ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசுவார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கேகேஆர் அணியும் அவர் பந்துவீசும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் கேமரூன் கிரீன் ரூ.25.20 கோடிக்கு ஏலத்தில் கேகேஆர் அணியினால் எடுக்கப்பட்டார். இவ்வளவு விலைக் கொடுத்தும் அவர் இந்த சீசனில் பந்துவீசாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிரீன் பந்துவீசாதது குறித்து கேப்டன் ரஹானேவும் தனது அதிருப்தியை வெளியிட்டிருந்தார். கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா அதற்கு காயத்தினால் கூடுதல் காலம் அவகாசம் தேவைப்படுகிறதெனவும் விளக்கமும் அளித்திருந்தது.

ஆங்கில இணையதளம் ஒன்றில் கிரீன் பந்துவீச தயாராக இருக்கிறார் என்ற தகவலை வெளியிட்டுள்ளது. ஹர்ஷித் ராணா, ஆகாஷ் தீப் காயம் காரணமாக விலகினார்கள். வருண், சுனில் நரைன் மோசமான ஃபார்மில் இருக்கிறார்கள். இதனால், கிரீன் பந்துவீசுவது முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது.

பேட்டிங்கில் கடந்த மூன்று போட்டிகளில் கிரீன் 18, 2, 4 என மோசமான ரன்களை எடுத்துள்ளார். பந்துவீச்சில் ஆவது நல்ல முன்னேற்றத்தை வழங்குவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. டி20 உலகக் கோப்பையிலும் கிரீன் சொதப்பியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Green expected to begin bowling in KKR's game against LSG on Thursday.

கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசவில்லையென்றால் கேகேஆர் என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஐபிஎல் தொடரில் கேமரூன் கிரீன் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு உள்ளது: ஆஸி. பயிற்சியாளர்

கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசாதது ஏன்? கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா விளக்கம்!

கேமரூன் கிரீன் பந்துவீசாதது ஏன்? கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவை விமர்சித்த ரஹானே!

