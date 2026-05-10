சிஎஸ்கேவுக்கு ஹாட்ரிக் வெற்றி கிடைக்குமா? எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்!

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறாத சிஎஸ்கே அணி இன்று லக்னௌ அணியை எதிர்த்து சேப்பாக்கத்தில் மோதுகிறது.
புள்ளிப் பட்டியலில் ஆறாவது இடத்தில் இருக்கும் சிஎஸ்கே அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றியும் 5 போட்டிகளில் தோல்வியும் பெற்றிருக்கிறது.
5 கோப்பைகளை வென்ற சிஎஸ்கே அணி கடந்த மூன்று சீசன்களாக சொதப்பி வருகிறது. இந்த சீசனில் இதுவரை ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறாமலேயே இருக்கிறது.
சேப்பாக்கத்தில் இன்று லக்னௌ அணியை எதிர்த்து விளையாடும் அணியில் பிளேயிங் லெவனில் மாற்றம் வருமா என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதல் 3 தோல்வி, 2 வெற்றி, 1 தோல்வி, 1 வெற்றி, 1 தோல்வி, 2 வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்தப் போட்டியில் வென்றால் ஹாட்ரிக் வெற்றிபெறும் என்ற நிலையில் சுவாரசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.
Summary
Will CSK achieve a hat-trick of victories? Fans are in eager anticipation!
