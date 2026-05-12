Dinamani
நீட் வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம்: சிபிஐ வழக்குப் பதிவு!கருப்பு திரைப்பட சிறப்பு காட்சிக்கு அனுமதி: முதல்வர் விஜய்க்கு படக்குழு நன்றி! பனையூர் அலுவலகத்தில் தவெக எம்எல்ஏக்கள், நிர்வாகிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனைதவெக அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்!இபிஎஸ் தலைமையிலானதே உண்மையான அதிமுக: திருமாவளவன் எடப்பாடி பழனிசாமியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும்: திருமாவளவன் தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை வழக்குரைஞர் பி.எஸ்.ராமன் ராஜிநாமா!தமிழகத்தில் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!சி.வி. சண்முகம் அணி எம்எல்ஏக்களுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!ஒரு தலித் முதல்வராகும் அளவுக்கு தமிழ்ச் சமூகம் இன்னும் தயாராகவில்லை! திருமாவளவன்ஐயூஎம்எல் தலைவரைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற முதல்வர் விஜய்!
/
கிரிக்கெட்

தனி நபராக ஆட்டத்தை மாற்றக்கூடியவர் டேவிட் மில்லர்; முன்னாள் வீரர் பாராட்டு!

பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டேவிட் மில்லரை இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் பாராட்டியுள்ளார்.

News image

டேவிட் மில்லர் - படம் | AP

Updated On :48 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டேவிட் மில்லரை இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் பங்கார் பாராட்டியுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் தர்மசாலாவில் நடைபெற்ற நேற்றைய ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் தில்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தியது.

தில்லி கேபிடல்ஸ் தரப்பில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கேப்டன் அக்‌ஷர் படேல் மற்றும் டேவிட் மில்லர் அரைசதம் விளாசி அசத்தினர். அக்‌ஷர் படேல் 30 பந்துகளில் 56 ரன்களும் (8 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள்), டேவிட் மில்லர் 28 பந்துகளில் 51 ரன்களும் (3 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள்) எடுத்தனர்.

இந்த நிலையில், அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி டேவிட் மில்லர் தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு வெற்றி பெற்றுத் தந்துள்ளதாக இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சஞ்சய் பங்கார் அவரைப் பாராட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: டேவிட் மில்லர் நன்றாக விளையாடி ரன்கள் குவிக்கத் தொடங்கியதும் அவர் லெக் திசையில் மட்டுமின்றி, ஆஃப் திசையிலும் சிறப்பாக விளையாடி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார். அவருக்கு எதிராக பந்துவீசுவது பந்துவீச்சாளர்களுக்கு சவாலானதாக உள்ளது. பந்துகள் சரியாக பேட்டுக்கு வரவில்லையென்றாலும், டேவிட் மில்லர் சிறப்பாக ஷாட்டுகளை தேர்ந்தெடுத்து விளையாடி ரன்கள் குவித்தார். பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் பந்துவீச்சில் வித்தியாசமான விஷயங்களை பெரிதாக முயற்சிக்கவில்லை.

பந்துகள் மெதுவாக வந்தாலும் மில்லர் அது குறித்து கவலைப்படமால் அவற்றை சிறப்பாக ஷாட்டுகளாக மாற்றினார். அவரது இன்னிங்ஸ் மிகவும் இரக்கமற்றதாக இருந்தது. அதிரடியாக விளையாடி அவர் ரன்கள் மட்டும் குவிக்கவில்லை. மில்லர் இது போன்று அதிரடியாக விளையாடினால், அவரால் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றிவிட முடியும் என்ற விஷயத்தையும் தனது ஆட்டத்தின் மூலம் சொல்லியிருக்கிறார் என்றார்.

பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கான போட்டியில் நீடிக்க பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிரான இந்த வெற்றி தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு மிகவும் முக்கியமானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Former Indian cricketer Sanjay Bangar has praised David Miller for his magnificent performance in the match against Punjab Kings.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஐபிஎல் தொடரில் 1000 ரன்களைக் கடந்த டிம் டேவிட்!

ஐபிஎல் தொடரில் 1000 ரன்களைக் கடந்த டிம் டேவிட்!

டேவிட் மில்லரின் எண்ணம் தவறு கிடையாது; முன்னாள் இந்திய கேப்டன் ஆதரவு!

டேவிட் மில்லரின் எண்ணம் தவறு கிடையாது; முன்னாள் இந்திய கேப்டன் ஆதரவு!

டேவிட் மில்லர் ஒரு கிறுக்கன்: அஸ்வின்

டேவிட் மில்லர் ஒரு கிறுக்கன்: அஸ்வின்

1 ரன் ஏன் எடுக்கவில்லை? சோகத்தையும் விமர்சனத்தையும் எதிர்கொண்ட டேவிட் மில்லர்!

1 ரன் ஏன் எடுக்கவில்லை? சோகத்தையும் விமர்சனத்தையும் எதிர்கொண்ட டேவிட் மில்லர்!

விடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?

தினமணி செய்திச் சேவை

34 நிமிடங்கள் முன்பு
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
வீடியோக்கள்

'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
வீடியோக்கள்

அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
வீடியோக்கள்

ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு