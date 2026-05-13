சிஎஸ்கே அணியில் காயமடைந்த ராமகிருஷ்ண கோஷுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரர் அறிவிப்பு!

சிஎஸ்கே அணியில் காயமடைந்த ராமகிருஷ்ண கோஷுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...

ராமகிருஷ்ண கோஷ் - மெக்னெய்ல் நொரோன்ஹா.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் காயமடைந்த ராமகிருஷ்ண கோஷுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடர் சென்னை, மும்பை, பெங்களூரு உள்பட இந்தியா முழுவதும் உள்ள 14 நகர்களில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் தொடரில் ஐந்து முறை சாம்பியனான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 11 போட்டிகளில் விளையாடி 6 வெற்றி, 5 தோல்விகளுடன் 5-வது இடத்தில் இருக்கிறது.

தொடர் தோல்விகளால் துவண்டிருந்த சென்னை அணி சமீபத்திய வெற்றிகளால் மீண்டும் ஃபிளே ஆப் சுற்றை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது.

தொடர் தோல்விகளால் பாதிக்கப்பட்டு வந்த சென்னை அணியில் வீரர்கள் காயமடைவதும் பெருத்த பின்னடைவை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே உள்ளிட்டோர் காயமடைந்தது அணிக்குப் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில், மே 3 ஆம் தேதி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற போட்டியில் சென்னை வீரர் ராமகிருஷ்ண கோஷ் காலில் காயமடைந்தார்.

வலது காலில் காயம் அடைந்த ராமகிருஷ்ண கோஷுக்குப் பதிலாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி புதிய வீரரைத் தேர்வு செய்துள்ளது. ராமகிருஷ்ண கோஷுக்குப் பதிலாக மெக்னெய்ல் நொரோன்ஹாவை ரூ. 30 லட்சத்துக்கு சென்னை அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.

கர்நாடகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஆல்-ரவுண்டரான நொரோன்ஹா, 2024 - 2025 ஆம் ஆண்டு கர்னல் சி.கே. நாயுடு கோப்பை தொடரில் அதிக ரன்கள் எடுத்ததற்காக, பிசிசிஐயின் நமன் விருதுகளில் எம்.ஏ. சிதம்பரம் கோப்பையை வென்றார். அதைத் தொடர்ந்து ஷையத் முஷ்டாக் அலி தொடரிலும் இவர் விளையாடியுள்ளார்.

Chennai Super Kings (CSK) have picked a player replacement for Ramakrishna Ghosh, who injured his right foot during their game against Mumbai Indians on May 3rd. He has been ruled out for the season.

ஷிவம் மாவிக்குப் பதிலாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதில் இணைந்த தமிழக வீரர்!

