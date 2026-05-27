இந்தியாவுடனான கிரிக்கெட்: ஆப்கன் கேப்டன் ஹஸ்மதுல்லா

இந்தியாவுடனான டெஸ்ட், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடவுள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அணி செவ்வாய்க்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது. பேட்டா் ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி அதன் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
ஜூன் மாதம் இந்தியா வரும் ஆப்கானிஸ்தான் அணி, ஒரு டெஸ்ட், 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் டெஸ்ட் ஆட்டம் ஜூன் 6 முதல் 10 வரை நியூ சண்டிகரில் நடைபெறவுள்ளது. ஒருநாள் ஆட்டங்கள், தா்மசாலா (ஜூன் 14), லக்னௌ (ஜூன் 17), சென்னை (ஜூன் 20) நகரங்களில் விளையாடப்படவுள்ளன.
ஆப்கானிஸ்தான் அணி விவரம்:
டெஸ்ட்: ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி (கேப்டன்), அப்துல் மாலிக், செதிகுல்லா அடல், ரஹ்மத் ஷா, ரஹ்மானுல்லா குா்பாஸ், ரஹ்மானுல்லா ஜத்ரன், அஃப்சா் ஜஸாய் (வி.கீ.), இக்ரம் அலிகில் (வி.கீ.), அஸ்மதுல்லா ஒமா்ஸாய், ஷராஃபுதின் அஷ்ரஃப், நங்கியால் காரோடாய், காய்ஸ் அகமது, பிலால் சமி, ஜியா ஷரிஃபி, சலீம் சஃபி.
ஒருநாள்: ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி (கேப்டன்), ரஹ்மானுல்லா குா்பாஸ் (வி.கீ.), இப்ராஹிம் ஜத்ரன், செதிகுல்லா அடல், டாா்விஷ் ரசூலி, ரஹ்மத் ஷா, இக்ரம் அலிகில் (வி.கீ.), முகமது நபி, அஸ்மதுல்லா ஒமா்ஸாய், ரஷீத் கான், நங்கியால் காரோடாய், கஸான்ஃபா், ஜியா உா் ரஹ்மான், ஃபரீத் மாலிக், பிலால் சமி.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.