Dinamani
பிரதமா் மோடியுடன் விஜய் இன்று சந்திப்பு உலகளாவிய பங்குச்சந்தை மதிப்பு: இந்தியாவை முந்தி தைவான் 5-ஆவது இடம்! கரப்பான்பூச்சி ஜனதாவை அரசியல் கட்சியாக பதிய தோ்தல் ஆணையத்திடம் விண்ணப்பம்கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு? இறப்பு சான்றிதழ்களைப் பிழையின்றி வழங்க தணிக்கைக் குழு: அரசாணை வெளியீடு மாணவா்கள் பள்ளிக்கு இருசக்கர மோட்டாா் வாகனம் ஓட்டி வந்தால் பறிமுதல் செய்யப்படும்: கல்வித் துறை எச்சரிக்கை பசு வதைக்கு முழுத் தடை: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு திருவாரூர் புறவழிச்சாலை, மேம்பாலம் அமைக்க ரூ.1,427 கோடிக்கு ஒப்புதல்: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தகவல்
/
கிரிக்கெட்

இந்தியாவுடனான கிரிக்கெட்: ஆப்கன் கேப்டன் ஹஸ்மதுல்லா

இந்தியாவுடனான டெஸ்ட், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடவுள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அணி செவ்வாய்க்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது. பேட்டா் ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி அதன் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

News image
Updated On :27 மே 2026, 5:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவுடனான டெஸ்ட், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் விளையாடவுள்ள ஆப்கானிஸ்தான் அணி செவ்வாய்க்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டது. பேட்டா் ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி அதன் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

ஜூன் மாதம் இந்தியா வரும் ஆப்கானிஸ்தான் அணி, ஒரு டெஸ்ட், 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் டெஸ்ட் ஆட்டம் ஜூன் 6 முதல் 10 வரை நியூ சண்டிகரில் நடைபெறவுள்ளது. ஒருநாள் ஆட்டங்கள், தா்மசாலா (ஜூன் 14), லக்னௌ (ஜூன் 17), சென்னை (ஜூன் 20) நகரங்களில் விளையாடப்படவுள்ளன.

ஆப்கானிஸ்தான் அணி விவரம்:

டெஸ்ட்: ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி (கேப்டன்), அப்துல் மாலிக், செதிகுல்லா அடல், ரஹ்மத் ஷா, ரஹ்மானுல்லா குா்பாஸ், ரஹ்மானுல்லா ஜத்ரன், அஃப்சா் ஜஸாய் (வி.கீ.), இக்ரம் அலிகில் (வி.கீ.), அஸ்மதுல்லா ஒமா்ஸாய், ஷராஃபுதின் அஷ்ரஃப், நங்கியால் காரோடாய், காய்ஸ் அகமது, பிலால் சமி, ஜியா ஷரிஃபி, சலீம் சஃபி.

ஒருநாள்: ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி (கேப்டன்), ரஹ்மானுல்லா குா்பாஸ் (வி.கீ.), இப்ராஹிம் ஜத்ரன், செதிகுல்லா அடல், டாா்விஷ் ரசூலி, ரஹ்மத் ஷா, இக்ரம் அலிகில் (வி.கீ.), முகமது நபி, அஸ்மதுல்லா ஒமா்ஸாய், ரஷீத் கான், நங்கியால் காரோடாய், கஸான்ஃபா், ஜியா உா் ரஹ்மான், ஃபரீத் மாலிக், பிலால் சமி.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டி, ஒருநாள் தொடருக்கான ஆப்கன் அணி அறிவிப்பு!

இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டி, ஒருநாள் தொடருக்கான ஆப்கன் அணி அறிவிப்பு!

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு!

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு!

ஆஸ்திரேலியா ஹாக்கி தொடா்: இந்திய மகளிா் அணி அறிவிப்பு

ஆஸ்திரேலியா ஹாக்கி தொடா்: இந்திய மகளிா் அணி அறிவிப்பு

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ரோஹித், பும்ரா விளையாடுவார்களா?

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ரோஹித், பும்ரா விளையாடுவார்களா?

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK