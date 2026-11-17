98 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த இலங்கை..! அதிரடி காட்டும் பாகிஸ்தான்!
பாகிஸ்தான் - இலங்கை இடையேயான கடைசி டெஸ்ட் போட்டி குறித்து...
முதல் இன்னிங்ஸ் முடிவில் பாகிஸ்தான் வீரர்கள். - AP Photo/Anjum Naveed
பாகிஸ்தான் - இலங்கை இடையேயான கடைசி டெஸ்ட் போட்டி ராவல்பிண்டியில் இன்று காலை 10 மணிக்குத் தொடங்கியது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
முதல் இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி 35.3 ஓவர்களில் 98 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. அதிகபட்சமாக இந்த அணியில் குசல் மெண்டிஸ் 32 ரன்கள் எடுத்தார்.
பாகிஸ்தான் சார்பில் பந்திவீச்சில் முகமது அப்பாஸ், ரஸாவுல்லா, ஆமிர் ஜமால் தலா 3 விக்கெட்டுகளும் சாகிப் கான் ஒரு விக்கெட்டும் எடுத்தார்கள்.
குசல் மெண்டிஸ், சோனல் தினுஷா தவிர மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்கள். தற்போது பாகிஸ்தான் 15 ஓவர்களில் 58/0 ரன்கள் எடுத்து, அதிரடியாக பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
முதல் டெஸ்ட் சமனில் முடிந்தது. இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட்டில் பாகிஸ்தான் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. 45 ரன்கள் பின்னிலையில் பாகிஸ்தான் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
முன்னதாக, டி20 தொடரை பாகிஸ்தான் அணி 2-1 என வென்றது. டி20 தொடரை இலங்கை அணி டெஸ்ட் தொடரில் வெற்றிபெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மங்கிவிட்டது. வெற்றி பெறாவிட்டாலும் சமனில் போராடுமா என்ற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
â¡ RAPID FROM RAZAULLAH!— Tabish Mir (@TabishMir_) November 17, 2026
Gets it to climb sharply off the deck, takes the edge...
And it's SAFELY POUCHED in the slips! ð
Pure fast bowling! Pakistan roaring! ðµð°ð¥ pic.twitter.com/Opiz19puTf
Summary
Sri Lanka bowled out for 98 runs..! Pakistan on the attack!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.