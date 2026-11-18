எம்.எஸ். தோனிக்கு பிரியாவிடை! சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் பிரம்மாண்ட டிரோன் ஷோ!!
சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் எம்.எஸ். தோனிக்கு பிரியாவிடை அளிக்கும் விதமாக பிரம்மாண்ட டிரோன் ஷோ..
பிரம்மாண்ட டிரோன் ஷோ. - @ChennaiIPL
சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் எம்.எஸ். தோனிக்கு பிரியாவிடை அளிக்கும் விதமாக பிரம்மாண்ட டிரோன் ஷோ நடத்தப்பட்டது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் விளையாடி வந்த இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனான மகேந்திர சிங் தோனி, அனைத்து வகை கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் நேற்று (நவ. 17) ஓய்வு பெற்றார். தோனி, கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
Lighting up Chennai with the aura of Thala! â¨— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026
Chennai Super Kings hosted a drone show #ForOurThala above Chepauk Stadium ð pic.twitter.com/4lyDciID8f
ஐபிஎல் தொடர் கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான போதிலிருந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக கிட்டத்தட்ட 20 ஆண்டுகளாக விளையாடி வந்த மகேந்திர சிங் தோனி சென்னை அணிக்காக 5 ஐபிஎல் கோப்பைகளையும், 2 சாம்பியன்ஸ் லீக் கோப்பைகளையும் பெற்றுக் கொடுத்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்திருந்தாலும் அடுத்த ஐபிஎல்-2027 சீசனில் அவர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆலோசகராக செயல்படவுள்ளார்.
இந்த நிலையில், சென்னை சேப்பாக்கம் எம்.ஏ. சிதம்பரம் கிரிக்கெட் திடலில் எம்.எஸ். தோனிக்குப் பிரியாவிடை அளிக்கும் விதமாகவும் அவரை கௌரவிக்கும் விதமாகவும் நேற்றிரவு (நவ. 18) நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட டிரோன்கள் மூலம் வானில் அவரது உருவப்படத்தை ஒளிரவிட்ட காட்சிகள் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.
நூற்றுக்கணக்கான டிரோன்கள் வானில் தோனியின் முகம், அவர் புகழ்பெற்ற ஹெலிகாப்டர் ஷாட் மற்றும் ஸ்டம்பிங் செய்யும் காட்சிகள் ஒளிர விடப்பட்டன. மேலும், ‘தல’ என்ற பெயரும், அவரது ஜெர்சி ‘7’ என்ற எண்ணும் இடம்பெற்றன. ‘Thala Forever’ என்ற வாசகம் வானில் ஒளிர்ந்ததும் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
Summary
Five-time Indian Premier League (IPL) champions Chennai Super Kings (CSK) paid tribute to legendary MS Dhoni with a glittering drone show as he brought down curtains on his IPL career.
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