நானும் வாஷிங்டன் சுந்தரும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டியிருக்கும்: கிளன் பிலிப்ஸ்
வெலிங்டன் டெஸ்ட்டில் தானும் வாஷிங்டன் சுந்தரும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்க வேண்டியிருக்கும் என நியூசிலாந்து அணியின் ஆல்ரவுண்டர் கிளன் பிலிப்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
கிளன் பிலிப்ஸ் - படம் | நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)
வெலிங்டன் டெஸ்ட்டில் தானும் வாஷிங்டன் சுந்தரும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்க வேண்டியிருக்கும் என நியூசிலாந்து அணியின் ஆல்ரவுண்டர் கிளன் பிலிப்ஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் நேற்று (நவம்பர் 19) தொடங்கியது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்க, இந்திய அணி அதன் முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடி வருகிறது. இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி ஒரு விக்கெட் இழப்புக்கு 159 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்த நிலையில், ஆடுகளம் சுழற்பந்துவீச்சுக்கு ஏற்றதாக மாறும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும், தானும் வாஷிங்டன் சுந்தரும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்க வேண்டியிருக்கும் எனவும் கிளன் பிலிப்ஸ் தெரிவித்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது: முதல் டெஸ்ட் போட்டி இந்தியா, நியூசிலாந்து என இரண்டு அணிகளுக்குமே சரியான போட்டியாக அமைந்துள்ளது. புதிய பந்தினை இந்திய அணி சிறப்பாக பயன்படுத்திக் கொண்டது. ஆனால், நாங்கள் 368 ரன்கள் எடுத்தோம். இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் சிறப்பாக பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து ரன்கள் குவித்தனர். ஆடுகளம் மெதுவாக மாறி வருகிறது.
இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் நான், ரச்சின் ரவீந்திரா மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் மிகப் பெரிய பங்களிப்பை வழங்க வேண்டியிருக்கும் என நினைக்கிறேன். வெலிங்டன் ஆடுகளம் பொதுவாக வேகப் பந்துவீச்சாளர்களுக்கு உகந்ததாக இருக்கும். ஆனால், பிளங்கட் ஷீல்டு போட்டியில் நான் இங்கு 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்துள்ளேன். ஆடுகளம் கண்டிப்பாக சுழற்பந்துவீச்சுக்கு உதவும் எனக் கூறவில்லை. ஆனால், ஆடுகளம் சுழற்பந்துவீச்சுக்கு உதவலாம் என நம்புவதாகவே கூறுகிறேன் என்றார்.
இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்தைக் காட்டிலும் 209 ரன்கள் பின் தங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
New Zealand all-rounder Glenn Phillips has stated that both he and Washington Sundar will need to make significant contributions in the Wellington Test.
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