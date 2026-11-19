அசத்திய பும்ரா: 170* ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பில் ஹென்றி நிகோலஸ் - க்ளென் பிலிப்ஸ்!
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி குறித்து...
ஹென்றி நிகோலஸ் - க்ளென் பிலிப்ஸ் - படம்: எக்ஸ் / பிளாக்கேப்ஸ்
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி வெலிங்டனில் இந்திய நேரப்படி அதிகாலை 3.30 மணிக்குத் தொடங்கியது.
டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. 52 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்த நியூசிலாந்து பின்னர் மெதுவாக நிலைத்து ஆடியது. 72 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட் இழந்த நிலையில் க்ளென் பிலிப்ஸ் களத்தில் இறங்கினார்.
ஹென்றி நிகோலஸ் - க்ளென் பிலிப்ஸ் கூட்டணி இந்தியாவின் பந்துவீச்சைத் தாங்கி ரன்களைக் குவிக்க ஆரம்பித்தது. தற்போது, நியூசிலாந்து அணி 80.1 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 240 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ஹென்றி நிகோலஸ் 109* ரன்களுடனும் க்ளென் பிலிப்ஸ் 91* ரன்களுடனும் விளையாடி வருகிறார்கள். இந்தக் கூட்டணி 311 பந்துகளில் 170 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
ஹென்றி நிகோலஸ் தனது 12ஆவது டெஸ்ட் சதத்தை நிறைவு செய்துள்ளார். விக்கெட்டுகள் விழுந்த வந்த நிலையில் மறுபக்கம் பொறுப்புடன் விளையாடி வருகிறார்.
இந்தியா சார்பில் பும்ரா 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார். அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆகாஷ் தீப் தலா ஒரு விக்கெட் எடுத்தார்கள். சுழல் பந்துவீச்சாளர் வாஷிங்டன் சுந்தர், வேகப் பந்துவீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா விக்கெட் எடுக்காமல் பந்துவீசி வருகிறார்கள்.
Test century number 1ï¸â£2ï¸â£ for Henry Nicholls ð— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 19, 2026
His fifth Test ton at the Cello Basin Reserve takes him level with Brendon McCullum for Test centuries for New Zealand. #NZvIND | ð¸ = @PhotosportNZ pic.twitter.com/Ue8M8bzc6S
Summary
Bumrah shines: Henry Nicholls and Glenn Phillips pair up in defense!
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