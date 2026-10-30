4-வது டி20: சதம் விளாசிய கிளன் பிலிப்ஸ்; இந்தியாவுக்கு 260 ரன்கள் இலக்கு!
இந்தியாவுக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 259 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
சதம் விளாசிய மகிழ்ச்சியில் கிளன் பிலிப்ஸ் - படம் | நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)
இந்தியாவுக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 259 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான நான்காவது டி20 போட்டி ஆக்லாந்தில் இன்று (அக்டோபர் 30) நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, நியூசிலாந்து அணி முதலில் பேட் செய்தது.
சதம் விளாசிய கிளன் பிலிப்ஸ்!
முதலில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 259 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
நியூசிலாந்து அணியில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கிளன் பிலிப்ஸ் சதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 49 பந்துகளில் 107 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 10 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, அதிரடியாக விளையாடிய மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 25 பந்துகளில் 65 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 6 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். ஃபின் ஆலன் 31 ரன்கள், டேரில் மிட்செல் 24 ரன்கள் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் பெரிய அளவில் ரன்கள் குவிக்கவில்லை.
இந்தியா தரப்பில் மயங்க் யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், அக்ஷர் படேல் மற்றும் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
260 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி இந்திய அணி களமிறங்குகிறது.
Summary
In the fourth T20 match against India, New Zealand batted first and scored 259 runs for the loss of 7 wickets.
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