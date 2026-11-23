டிரா செய்யாமல் இந்திய அணி ஆட்டத்தை தொடர்ந்திருக்க வேண்டும்: அஸ்வின்
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியை டிரா செய்யாமல் இந்திய அணி ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்திருக்க வேண்டும் என இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார்.
படம் | பிசிசிஐ
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியை டிரா செய்யாமல் இந்திய அணி ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்திருக்க வேண்டும் என இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையே வெலிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிராவில் முடிந்தது. ஆட்டத்தின் கடைசி நாளான இன்று (நவம்பர் 23) கிளன் பிலிப்ஸ் மற்றும் டேரில் மிட்செலின் வலுவான தடுப்பாட்டத்தால் போட்டி டிராவில் முடிவடைந்தது.
கடைசி நாள் ஆட்டம் நிறைவடைய ஒரு மணி நேரம் மீதமிருந்தும் போட்டி டிராவில் நிறைவடைந்தது.
இந்த நிலையில், போட்டியை டிரா செய்யாமல் இந்திய அணி ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்திருக்க வேண்டும் என ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவரது யூடியூப் சேனலில் பேசியதாவது: கடைசி நாள் ஆட்டத்தின் மீதமிருந்த 15 ஓவர்களையும் விளையாடியிருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும். இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு 5 விக்கெட்டுகள் தேவைப்பட்டன. மீதமுள்ள ஓவர்களில் விக்கெட்டினைக் கைப்பற்ற முயற்சித்துப் பார்த்திருக்கலாம். போட்டியில் திடீரென என்ன நடக்கும் என்பது ஒருபோதும் யாருக்கும் தெரியாது. வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு ஓவர்கள் கொடுத்து முயற்சித்திருக்கலாம். போட்டியை தொடர்ந்திருந்தால் இந்திய அணி வென்றிருக்கும் எனக் கூறவில்லை. ஆனால், வெற்றிக்காக முயற்சி செய்திருக்கலாம் என்றார்.
Summary
Former Indian player Ravichandran Ashwin has stated that the Indian team should have continued playing in the first Test against New Zealand instead of settling for a draw.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.