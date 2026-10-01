வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது ஆடவர் பாகிஸ்தான்!
ஆசிய விளையாட்டு ஆடவருக்கான கிரிக்கெட்டில் அரையிறுதியில் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி குறித்து...
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியினர் - படம்: ஏசியன் கிரிக்கெட் கவுன்சில்
ஆசிய விளையாட்டு ஆடவருக்கான கிரிக்கெட்டில் அரையிறுதிப் போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
மற்றுமொரு அரையிறுதியில் இந்தியாவும் இலங்கையும் விளையாடி வருகின்றன. இதில் வெல்லும் அணி பாகிஸ்தானுடன் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடவிருக்கிறது.
முதல் அரையிறுதியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பந்துவீச்சை மேற்கொண்டது. மழையின் காரணமாக டி20 போட்டி 13 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணி 13 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 111 ரன்கள் எடுத்தது. இதில் அதிகபட்சமாக தவ்ஹித் ஹிரிதாய் 25 பந்துகளில் 42 ரன்கள் குவித்தார்.
பாகிஸ்தான் சார்பில் சுஃப்யான் மோகிம் 3, அரஃபாத் மின்ஹாஸ் 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார்கள். அடுத்து பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 11.3 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 112 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.
இந்த அணியில் அதிகப்பட்சமாக அப்துல் சமாத் 30, ஹாசன் நவாஸ் 27, சைம் ஆயுப் 21 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிக்கு உதவினார்கள். இந்த வெற்றியுடன் பாகிஸ்தான் அணி தங்கம் வெல்லும் முனைப்புடன் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
Nawaz and Samad came through in the run chase ~ steering Pakistan out of trouble and into the Finale ðµð°ðª#AsianGames2026 #BANvPAK #ACC pic.twitter.com/alXvX2P9hx— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 1, 2026
Summary
Pakistan vs Bangladesh, 1st Semi-Final, Asian Games 2026 Pakistan won by 6 wkts
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