டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலியின் சாதனையை முறியடித்த ஆஸ்திரேலிய வீரர்!
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலியின் சாதனையை ஆஸ்திரேலிய வீரர் மாட் ரென்ஷா முறியடித்துள்ளார்.
மாட் ரென்ஷா - படம் | AP
டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விராட் கோலியின் சாதனையை ஆஸ்திரேலிய வீரர் மாட் ரென்ஷா முறியடித்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டர்பனில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 390 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.
அந்த அணியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய மாட் ரென்ஷா சதம் விளாசி அசத்தினார். ஆஸ்திரேலிய அணி ஒருபுறம் தொடர்ச்சியாக விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாற, மறுமுனையில் அபாரமாக விளையாடிய மாட் ரென்ஷா 397 பந்துகளில் 190 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 21 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் அடங்கும்.
இந்த நிலையில், பின்வரிசை ஆட்டக்காரர்களுடன் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர் என்ற விராட் கோலியின் சாதனையை மாட் ரென்ஷா முறியடித்துள்ளார்.
கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக மும்பை வான்கடே திடலில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் பின்வரிசை ஆட்டக்காரர்களுடன் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து விராட் கோலி 171 ரன்கள் எடுத்திருந்ததே இதுவரையிலான சாதனையாக இருந்தது. அதனை தற்போது மாட் ரென்ஷா முறியடித்துள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக மாட் ரென்ஷா முதல் இன்னிங்ஸில் எடுத்துள்ள 190 ரன்கள், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அவரது சிறந்த ஸ்கோர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Australian player Matt Renshaw has broken Virat Kohli's record in Test cricket.
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