முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரிலிருந்து வங்கதேச அணியின் கேப்டன் விலகல்!
முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரிலிருந்து காயம் காரணமாக வங்கதேச அணியின் கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் விலகியுள்ளார்.
லிட்டன் தாஸ் - படம் | AP
முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரிலிருந்து காயம் காரணமாக வங்கதேச அணியின் கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் விலகியுள்ளார்.
வங்கதேசம், ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடர் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இன்று (அக்டோபர் 17) தொடங்கியது. தொடரின் முதல் போட்டியில் வங்கதேசம் மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரிலிருந்து வங்கதேச அணியின் கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் விலகியுள்ளது அந்த அணிக்கு பின்னடைவாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
தொடரின் முதல் போட்டி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக வங்கதேச அணியின் கேப்டன் லிட்டன் தாஸுக்கு அசௌகரியம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஸ்கேன் செய்து பார்க்கப்பட்டதில் அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டிருப்பது உறுதியானதால் போட்டி ஆரம்பிக்கும் முன்பே அவர் முத்தரப்பு தொடரிலிருந்து விலகுவதை வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் உறுதிப்படுத்தியது.
காயம் காரணமாக விலகியுள்ள லிட்டன் தாஸுக்குப் பதிலாக அணியில் பர்வேஸ் ஹொசைன் இமோன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் விலகிய நிலையில், வங்கதேச அணியை துணைக் கேப்டன் தௌகித் ஹிரிடாய் கேப்டனாக வழிநடத்துவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Bangladesh captain Litton Das has withdrawn from the triangular ODI series due to an injury.
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