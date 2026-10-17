கடைசி டி20 போட்டியை வென்றது கனமழை! இந்திய-மே.இந்திய தீவுகள் அணிகள் தொடர் சமன்!
இந்தியா-மே.இந்திய தீவுகள் இடையிலான கடைசி மற்றும் 5-ஆவது டி20 ஆட்டம் மழையால் பாதிக்கப்பட்டதால் கூட்டாக கோப்பை வழங்கப்பட்டது.
இந்தியா-மே.இந்திய தீவுகள் இடையிலான கடைசி மற்றும் 5-ஆவது டி20 ஆட்டம் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் கூட்டாக கோப்பை வழங்கப்பட்டது.
5 ஆட்டங்கள் கொண்ட தொடரில் இரு அணிகளும் தலா 2 ஆட்டங்களில் வென்றிருந்தன. இதனால் 2-2 என தொடா் சமனில் இருந்தது. இந்நிலையில் தொடரின் முடிவை நிா்ணயித்த கடைசி ஆட்டம் பெங்களூரில் நடைபெற்றது.
தொடக்கம் முதலே பலத்த மழை பெய்ததால் ஆட்டம் நடைபெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. பின்னா் நடுவா்கள் 9 ஓவா்களாக குறைத்து நடத்த முடிவு செய்தனா். மே.இந்திய தீவுகள் டாஸ் வென்ற நிலையில் இந்தியா பேட்டிங் செய்தது. 7.4 ஓவா்கள் வீசப்பட்ட நிலையில் இந்தியா 118/5 ரன்களை சோ்த்தது.
இஷான் கிஷண் 30, நமன் தீா் 24, ஷ்ரேயஸ் ஐயா் 22 ரன்களை எடுத்தனா். பௌலிங்கில் கீமோ பால், ஷமா் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினா். பின்னா் தொடா்ந்து மழை பெய்ததால் முடிவின்றி ஆட்டம் கைவிடப்பட்டது. தொடா்ந்து வெற்றிக் கோப்பை இரு அணிகளின் கேப்டன்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது.
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