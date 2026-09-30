இந்தியாவுக்கு எதிராக அதிவேக சதம்: சாதனை படைத்த இரண்டு மே.இ. தீவுகள் வீரர்கள்!
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் இரண்டு வீரர்கள் அதிரடியாக சதம் விளாசி சாதனை படைத்தது குறித்து...
ஜான் கேம்ப்பெல், அமிர் ஜாங்கூ - படங்கள்: ஏபி
இந்தியாவுக்கு எதிராக மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் இரண்டு வீரர்கள் அதிரடியாக சதம் விளாசி சாதனை படைத்துள்ளார்கள்.
இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. பேட்டிங் செய்துவரும் மே.இ.தீ. அணி 43 ஓவர்களில் 348/5 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் வீரர்கள் மூவர் சதம் அடித்தார்கள். அதில் இரண்டு வீரர்கள் அதிவேகமாக சதம் அடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்கள்.
ஜான் கேம்ப்பெல் 65 பந்துகளில் சதம் அடித்து முதலிடமும் அமிர் ஜாங்கூ 70 பந்துகளில் சதமடித்து இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்தார்கள்.
இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேகமாக சதம் அடித்த மே.இ. தீவுகள் வீரர்கள் பட்டியல்
65 பந்துகளில் - ஜான் கேம்ப்பெல் (2026)
70 பந்துகளில் - அமிர் ஜாங்கூ (2026)
72 பந்துகளில் - ரிகார்டோ பவெல் (1999)
73 பந்துகளில் - மார்லன் சாமுவேல்ஸ் (2002)
74 பந்துகளில் - ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர் (2018)
85 பந்துகளில் - ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர் (2019)
Summary
Fastest centuries against India: Two West Indies players set a record!
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