ஐசிசி தரவரிசையில் 2ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறிய விராட் கோலி!
இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி ஐசிசி ஒருநாள் பேட்டிங் தரவரிசையில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது குறித்து...
சதம் அடித்த மகிழ்ச்சியில் விராட் கோலி - படம்: எக்ஸ் / பிசிசிஐ
இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி ஐசிசி ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் பேட்டிங் தரவரிசையில் இரண்டாவது இடத்துக்கு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளார்.
இந்தப் பிரிவில் இந்தியாவின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடித்து வருகிறார். விராட் கோலி மூன்றாவதில் இருந்து இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்றுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் விராட் கோலி 88 பந்துகளில் 139 ரன்கள் குவித்து மிரட்டினார். இந்த சதத்துடன் விராட் கோலி பேட்டிங் தரவரிசையில் மூன்றாவதில் இருந்து இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
தற்போது, இரண்டாவது போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இதிலும் விராட் கோலி சதம் அடித்து, ஷுப்மன் கில் டக் அவுட் ஆனால், விராட் முதலிடம் பிடிக்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறது.
ஐசிசி ஒருநாள் பேட்டர்கள் தரவரிசை
1. ஷுப்மன் கில் - 816 புள்ளிகள்
2. விராட் கோலி - 796 புள்ளிகள்
3. டேரில் மிட்செல் - 794 புள்ளிகள்
4. ரோஹித் சர்மா - 753 புள்ளிகள்
5. இப்ரஹிம் ஸர்தான் - 719 புள்ளிகள்
Summary
Virat Kohli climbs to second in latest ICC ODI batting rankings
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