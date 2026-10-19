இந்திய அணியின் தேர்வுக்குழுத் தலைவராக பிரக்யான் ஓஜா நியமனம்!
இந்திய அணியின் தேர்வுக்குழுத் தலைவராக முன்னாள் வீரர் பிரக்யான் ஓஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
படம் | பிசிசிஐ
இந்திய அணியின் தேர்வுக்குழுத் தலைவராக முன்னாள் வீரர் பிரக்யான் ஓஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய அணி அணியின் தேர்வுக்குழுத் தலைவராக செயல்பட்டு வந்த அஜித் அகர்கரின் பதவிக்காலம் அண்மையில் நிறைவடைந்தது. இதனையடுத்து, அணியின் புதிய தேர்வுக்குழுத் தலைவராக பிரக்யான் ஓஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்துவீச்சாளர் ரமேஷ் பவர் அணியின் தேர்வுக்குழு உறுப்பினர்களில் ஒருவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ð¨ Announcement ð¨— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Menâs Selection Committee.
Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee.
BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution duringâ¦ pic.twitter.com/DahXDLxgLi
இது தொடர்பாக பிசிசிஐ செயலர் தேவஜித் சாய்கியா கூறியதாவது: இந்திய அணியின் முன்னாள் பேட்டர்கள் அசோக் மல்ஹோத்ரா மற்றும் ஜதின் அடங்கிய கிரிக்கெட் ஆலோசனைக் குழு ஒருமித்த கருத்தோடு ரமேஷ் பவரை கிரிக்கெட் தேர்வுக்குழு உறுப்பினராக நியமிக்க பரிந்துரைத்துள்ளது என்றார்.
48 வயதாகும் ரமேஷ் பவர் இந்திய அணிக்காக இரண்டு டெஸ்ட் மற்றும் 31 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ரமேஷ் பவர் பயிற்சியாளர் பொறுப்பில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவர் இந்திய மகளிர் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளராக செயல்பட்டுள்ளார். அதேபோல, மும்பை மற்றும் குஜராத் அணிகளின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளராகவும் செயல்பட்டுள்ளார்.
இந்திய அணியின் தேர்வுக்குழு விவரம்
பிரக்யான் ஓஜா (தலைவர்), ஷிவ் சுந்தர் தாஸ், ஆர்பி சிங், அஜய் ராத்ரா, ரமேஷ் பவர்.
Summary
Former player Pragyan Ojha has been appointed as the chairman of the Indian team's selection committee.
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