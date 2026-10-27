கடைசி டெஸ்ட்டில் ஆஸி. பந்துவீச்சு: ஸ்டீவ் ஸ்மித் உள்பட அணியில் 4 மாற்றங்கள்!
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி குறித்து...
ஸ்டீவ் ஸ்மித் - ஐசிசி
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான கடைசி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாட் கம்மின்ஸ் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
இந்தப் போட்டியில் நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் உள்பட ஸ்காட் போலாண்ட், பியூ வெப்ஸ்டர், நிக் மேடின்சன் நீக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-1 என தொடர் சமநிலையில் இருக்கிறட்க்ய். வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் கடைசி போட்டி இன்று கேப்டவுனில் இந்திய நேரப்படி 2 மணிக்கு தொடங்கியுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் பேட்டிங் செய்துவரும் தென்னாப்பிரிக்கா விக்கெட் இழப்பின்றி 18.2 ஓவர்களில் 82 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இதில் எய்டன் மார்கரம் 33, ஆர்கஸ் ஆக்கர்மேன் 48 ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார்கள்.
ஆஸ்திரேலிய அணி: டிராவிஸ் ஹெட், மேட் ரென்ஷா, மார்னஸ் லபுஷேன், கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் இங்லிஸ், அலெக்ஸ் கேரி (விக்கெட் கீப்பர்), கூப்பர் கானலி, பேட் கமின்ஸ் (கேப்டன்), மிட்செல் ஸ்டார்க், நேதன் லயன், ஜோஷ் ஹேசல்வுட்.
தென்னாப்பிரிக்க அணி: ஐடன் மார்க்ராம், மார்க்ஸ் அக்கர்மேன், டேவிட் பெடிங்காம், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, ரியான் ரிக்கல்டன் (கீப்பர்), வியான் முல்டர், மார்கோ யான்சென், சைமன் ஹார்மர், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, ககிசோ ரபாடா.
Summary
Australia won the toss and opt to Bowl, four players change in decider match against south africa
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