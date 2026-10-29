The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அன்பில் மகேஸை சந்திக்க மீண்டும் புழல் சிறை வந்தார் உதயநிதி!பக்கவாதம் ஆபத்தானதா? அறிகுறிகள் என்னென்ன? - நம்பிக்கையும் உண்மையும்!அன்பில் மகேஸ் ஜாமீன் மனு நவ.2-க்கு ஒத்திவைப்பு!முதல்வர் விஜய் தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் தொடங்கியது! ரூ. 400 கோடி லஞ்சம்! 4 மாதங்களாக தலைமறைவாக இருந்த முத்துக்குமார் சரண்!வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது!தீபாவளி: சிறப்பு ரயில் முன்பதிவு டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்தன!‘தவெகவின் ரெய்டுக்கு திமுகவின் கடைக்கோடிக் தொண்டரின் கால் நகம்கூட அஞ்சாது’ - மு.க. ஸ்டாலின்‘பாசிசத்தில் பாஜகவை மிஞ்சும் தவெக அரசு’ - மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சனம்!‘முத்துநகரத்தை கொலை நகரமாக மாற்றிய தவெக அரசு’ - கனிமொழி கண்டனம்!முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு வீட்டில் மீண்டும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை!உலக உலா சொகுசுக் கப்பல் பயணம்: எரிபொருள் விலையுயா்வால் கம்போடியாவில் நிறுத்தம்மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் வெற்றிப் பயணத் திட்டம்: அரசாணை வெளியீடுடாடா குழுமம் குற்றவழியில் அழிக்கப்படுகிறது- ராகுல் காந்தி தாக்குபணி நேரத்தில் வெளியில் செல்ல ஆசிரியா்களுக்குத் தடைஅக்டோபரில் இந்தியப் பங்குகளில் இருந்து ரூ.48,056 கோடி அந்நிய முதலீடு வெளியேற்றம்‘வாக்காளா் விவரங்களில் முரண்பாடுகள்’ சட்டப்படி செல்லுமா?: இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை; உச்சநீதிமன்றம் மா சே துங் குறித்த சா்ச்சை கருத்து: பாபேவின் மன்னிப்பை ஏற்ற சீனா

இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடர்: நியூசி. நட்சத்திர வீரர் லாக்கி பெர்குசன் விலகல்!

இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்து நியூசிலாந்து அணி வீரர் லாக்கி பெர்குசன் விலகியுள்ளதைப் பற்றி...

Lockie Ferguson

லாக்கி பெர்குசன். - படம்: ஏபி

Updated On :

இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்து நியூசிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் லாக்கி பெர்குசன் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி 5 டி20, இரண்டு டெஸ்ட் மற்றும் 5 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

இந்தத் தொடரில் டி20 போட்டிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்திவரும் இந்திய அணி முதல் மூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று தொடரையும் கைப்பற்றியுள்ளது.

வெல்லிங்டனில் அக். 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற மூன்றாவது டி20 போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி நிர்ணயித்த 199 ரன்கள் இலக்கை இந்திய அணி 13.2 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 199/4 ரன்கள் எடுத்து 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. அதிரடியாக விளையாடிய அபிஷேக் சர்மா 38 பந்துகளில் 113 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். 

இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான 4-ஆவது போட்டி நாளை (அக். 30) ஆக்லாந்தில் நடைபெறவிருக்கிறது. இந்தப் போட்டிக்கான எதிர்பார்ப்பு எகிறியிருக்கும் சூழலில் இந்தப் போட்டிக்கான டிக்கெட்டுகளும் வரலாறு காணாத வகையில் விற்றுத்தீர்ந்தன.

இந்த நிலையில், இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இருந்து நியூசிலாந்து அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் லாக்கி பெர்குசன் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக மற்றொரு நியூசிலாந்து வீரர் மேட் ஃபிஸ்ஸர் மாற்று வீரராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோன்று இரண்டாவது போட்டியில் காயமடைந்த நியூசிலாந்து வீரர் மேட் ஹென்றியும் பரிசோதிக்கப்பட்டார். அவருக்கு காயம் சரியாக ஒன்றிலிருந்து இரண்டு வாரங்கள் ஆகலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Ferguson experienced pain in his right-calf during the second T20I at Hagley Oval, and subsequent scans confirmed a low-grade tear. 

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்து அணியின் தோல்விக்கு காரணம் இதுதான்: மைக்கேல் பிரேஸ்வெல்

சொந்த மண்ணில் நியூசிலாந்து அணியின் தோல்விக்கு காரணம் இதுதான்: மைக்கேல் பிரேஸ்வெல்

க்ளென் பிலிப்ஸ் ருத்ர தாண்டவம்..! இந்தியாவுக்கு 226 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த நியூசிலாந்து!

க்ளென் பிலிப்ஸ் ருத்ர தாண்டவம்..! இந்தியாவுக்கு 226 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த நியூசிலாந்து!

இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20: 7 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு!

இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20: 7 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன் நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு!

மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு!

மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான தொடர்: இந்திய அணி அறிவிப்பு!

விடியோக்கள்

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP