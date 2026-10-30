சர்வதேச டி20-ல் 200 விக்கெட்டுகள்: ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் ரஷீத் கான் வரலாற்றுச் சாதனை!
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 200 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் ரஷீத்கான் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளதைப் பற்றி...
ஆப்கன் அணியினர்.
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 200 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி ஆப்கானிஸ்தான் வீரர் ரஷீத் கான் வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
ஆப்கானிஸ்தான் - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதும் டி20 போட்டிகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் சார்ஜாவில் நடைபெற்று வருகின்றன. இவ்விரு அணிகளும் மோதிய 2-ஆவது டி20 போட்டி சார்ஜாவில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் ஆடிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி 221/7 ரன்கள் எடுத்தன.
அதிரடியாக விளையாடிய அஸ்மத்துல்லா ஓமர்ஸாய் 50 பந்துகளில் 12 சிக்ஸர்களுடன் 116 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார். அடுத்து ஆடிய ஜிம்பாப்வே அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 202 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்ததால் 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் நட்சத்திர வீரர் ரஷீத் கான் ஒரு விக்கெட் எடுத்ததன் மூலம், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் 200 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் பந்து வீச்சாளர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.
சர்வதேச டி20-ல் அதிக விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியவர்கள்!
ரஷித்கான் - 200 விக்கெட்டுகள் (120 போட்டிகள்)
ஆதில் ரஷீத் - 171 விக்கெட்டுகள் (153 போட்டிகள்)
எஷான் கான் - 165 விக்கெட்டுகள் (119 போட்டிகள்)
இஷ் சோதி - 165 விக்கெட்டுகள் (142 போட்டிகள்)
டிம் சௌதி - 164 விக்கெட்டுகள் (126 போட்டிகள்)
Summary
Rashid Khan has made a habit of rewriting records, and the Afghanistan leg-spinner has now reached a milestone no bowler in men's T20I cricket has managed before.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.