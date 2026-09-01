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இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டெஸ்ட்: பாகிஸ்தான் அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள்!

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டெஸ்ட்டுக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...

பாகிஸ்தான் அணியினர். - படம்: ஏபி.

Published On :1 செப்டம்பர் 2026, 5:46 pm IST

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டெஸ்ட்டுக்கான பாகிஸ்தான் அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பாகிஸ்தான் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. லண்டன் லார்ட்ஸ், லீட்ஸ் ஹெட்டிங்லே திடல்களில் நடைபெற்ற போட்டிகள் முறையே இன்னிங்ஸ் - 103 ரன்கள் மற்றும் 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணி படுதோல்வியைச் சந்தித்தது. இவ்விரு அணிகளும் மோதும் 3-ஆவது மற்றும் கடைசிப் போட்டி பிர்மிங்காம் எட்ஜ்பேஸ்டனில் வருகிற செப். 3 ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது.

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடர் தோல்வி எதிரொலியாக இந்தத் தொடருக்கு முன்னதாக பாகிஸ்தான் அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பாகிஸ்தான் டெஸ்ட் பயிற்சியாளர்கள் சர்ஃபாஸ் அகமத், உமர் குல்லை பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அதிரடியாக நீக்கம் செய்துள்ளது.

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அவர்களுக்குப் பதிலாக மைக் ஹெசன், ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆஷ்லே நோஃப்கே ஆகியோர் பயிற்சியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நட்சத்திர வீரர்கள் விக்கெட் கீப்பர் முகமது ரிஸ்வான், இமாம்-உல்-ஹக், சல்மான் அலி ஆகா, அலி உஸ்மான் மற்றும் குர்ரம் ஷஹ்சாத் ஆகிய 5 வீரர்கள் தொடரிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, அதேவேளை, போட்டிகளில் விளையாடாமலேயே ஆமிர் ஜமால் மற்றும் முகமது அவைஸ் ஜாஃபர் உள்ளிட்ட 7 பேரும் நாடு திரும்புமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளனர்.

ஆல்ரவுண்டர் சைம் அயூப் மற்றும் அப்துல்லா ஃபசல் ஆகியோருடன் சுழற்பந்து வீச்சு ஆல்-ரவுண்டர் அராஃபத் மின்ஹாஸ், வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது இம்ரான் ஜூனியர், விக்கெட் கீப்பர் சையீத் பெய்க் மற்றும் ஆல் ரவுண்டர்களான முகமது இம்ரான், ரஸவுல்லா ஆகியோருக்கு முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது.

இங்கிலாந்து தொடருக்கான பாகிஸ்தான் அணி

  • பாபர் அசாம் (கேப்டன்)

  • அப்துல்லா ஃபசல்

  • அப்துல்லா ஷபிக்

  • அராபத் மின்ஹாஸ்

  • அசான் அவாய்ஸ்

  • முகமது அப்பாஸ்

  • முகமது அலி

  • முகமது இம்ரான்

  • முகமது இம்ரான் ஜூனியர்

  • முகமது காஸி கோரி

  • ரஸுல்லா

  • சாத் பெய்க்

  • சையிம் அயூப்

  • சஜித் கான்

  • சௌத் ஷகீல்

  • ஷான் மசூத்

  • உபைத் ஷா

Summary

The Pakistan Cricket Board (PCB) has taken big steps after the side’s poor performance against England in the ongoing Test series. Pakistan has already lost the three-match Test series 2-0 and will now look to avoid a whitewash in the final game.

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