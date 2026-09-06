துலீப் கோப்பை: முதல் இன்னிங்ஸில் வலுவான நிலையில் ஈஸ்ட் ஸோன் அணி!
துலீப் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் முதலில் விளையாடி வரும் ஈஸ்ட் ஸோன் அணி உணவு இடைவேளையின்போது, இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து 133 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
படம் | தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் (எக்ஸ்)
துலீப் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் முதலில் விளையாடி வரும் ஈஸ்ட் ஸோன் அணி உணவு இடைவேளையின்போது, இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து 133 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
துலீப் கோப்பை இறுதிப்போட்டி சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் இன்று (செப்டம்பர் 6) தொடங்கியது. ஈஸ்ட் ஸோன் மற்றும் சௌத் ஸோன் இடையேயான இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஈஸ்ட் ஸோன் அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடி வருகிறது.
அபிமன்யு ஈஸ்வரன் அரைசதம்!
டாஸ் வென்று முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடி வரும் ஈஸ்ட் ஸோன் அணி உணவு இடைவேளையின்போது, இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து 133 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
அந்த அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கிய அபிமன்யு ஈஸ்வரன் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அணிக்கு மிகவும் சிறப்பான தொடக்கத்தைத் தந்தனர். அதிரடியாக விளையாடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி 37 பந்துகளில் 44 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் அடங்கும்.
East Zone openers Vaibhav Sooryavanshi and Abhimanyu Easwaran put on a solid 100-run stand ð— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 6, 2026
East Zone are 133/2 at lunch with Sudip Kumar Gharami and Shikhar Mohan at the crease!
Watch ð¥ snippets of the opening partnership ð
Scorecard â¶ï¸ https://t.co/KQf5Km69nkâ¦ pic.twitter.com/Pxt2beBWli
மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரரான அபிமன்யு ஈஸ்வரன் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார். அவர் 86 பந்துகளில் 72 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 10 பவுண்டரிகள் மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் அடங்கும்.
ஷிகார் மோகன் 16 ரன்களுடனும், சுதிப் குமார் 0 ரன்னுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.
Summary
Batting first in the Duleep Trophy final, the East Zone team has scored 133 runs for the loss of two wickets by the lunch break.
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