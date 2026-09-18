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கிரிக்கெட்டின் எர்லிங் ஹாலண்ட் அபிஷேக் சர்மா..! வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் சர்மாவின் கொண்டாட்டம் குறித்து...

Abhishek Sharma, Erling Haaland.

அபிஷேக் சர்மா, எர்லிங் ஹாலண்ட். - படங்கள்: பிரீமியர் லீக் இந்தியா, பிசிசிஐ.

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இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் அபிஷேக் சர்மாவின் கொண்டாட்டம் கால்பந்து வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட் போலவே இருப்பதால் சமூக வலைதளத்தில் அந்தப் படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன.

ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 127 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. டி20 தொடரை 3-0 என முழுமையாக வென்று அசத்தியது.

இந்தப் போட்டியில் இந்தியாவின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா 34 பந்துகளில் 108 ரன்கள் குவித்தார். அதில் 30 பந்துகளில் சதம் அடித்து உலக சாதனையும் படைத்தார்.

இந்த சதத்தைக் கொண்டாடும் விதத்தில் அபிஷேக் சர்மா களத்திலேயே தியானம் செய்வது போல செய்தார். முதல்முறையாக அவர் இவ்வாறு களத்தில் செய்துள்ளார்.

கால்பந்து உலகில் நார்வே நாட்டைச் சேர்ந்தவரும் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணியில் விளையாடுபவருமான எர்லிங் ஹாலண்ட் என்ற வீரரும் இதேபோல் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபடுவார்.

முதலில் இந்தக் கொண்டாட்டத்தை உருவாக்கியதே எர்லிங் ஹாலண்ட் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. கிரிக்கெட் மற்றும் கால்பந்து ரசிகர்கள் இந்தக் கொண்டாட்ட புகைப்படங்களை இணைத்து பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

அதிவேகமாக கோல்கள் அடித்து ஹாலண்ட் பல சாதனைகளை படைத்து வருகிறார். ’கிரிக்கெட்டின் எர்லிங் ஹாலண்ட்’ அபிஷேக் சர்மா என சமூக வலைதளத்தில் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகிறார்கள். இந்திய பிரீமியர் லீக் பக்கத்திலும் இந்தப் புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Summary

Abhishek Sharma celebrates like footballer Erling Haaland... Photos go viral!

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