ஜிம்பாப்வே பந்துவீச்சு: ஆஸி. அணியில் இரண்டு மாற்றங்கள்!
ஆஸ்திரேலியா - ஜிம்பாப்வே மோதும் இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி குறித்து...
ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் - படம்: எக்ஸ் / cricketcomau
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஜோஷ் ஹேசில்வுட் கிட்டதட்ட ஓராண்டுக்குப் பிறகு ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடவிருக்கிறார்.
ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாட ஜிம்பாப்வே நாட்டிற்கு சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ளது. முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸி. வென்றது.
இரண்டாவது போட்டியில் ஆஸி. பேட்டிங் செய்து வருகிறது. 5 ஓவர்களில் இந்த அணி 29 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. டிராவிஸ் ஹெட், மிட்செல் மார்ஷ் விளையாடி வருகிறார்கள்.
ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், கூப்பர் கானொலி, ஜோஷ் இங்லிஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), அலெக்ஸ் கேரி, மேட் ரென்ஷா, ஆலிவர் பீக், நாதன் எல்லிஸ், ஆடம் ஜாம்பா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், பில்லி ஸ்டான்லேக்.
ஜிம்பாப்வே அணி: பிரையன் பென்னட், பென் குரான், அப்பாவி காயா, பிரெண்டன் டெய்லர் (கீப்பர்), கிரேக் எர்வின், சிக்கந்தர் ராஸா (கேப்டன்), வெஸ்லி மாதேவேரே, பிராட் எவன்ஸ், வெலிங்டன் மசகட்சா, நியூமன் நியாம்ஹுரி, முசரபானி ஆசீர்வாதம்.
Two changes for the Aussies as they're asked to bat in the second ODI in Harare #ZIMvAUS https://t.co/qRc0jxUfdI— cricket.com.au (@cricketcomau) September 18, 2026
Summary
Zimbabwe bowling: Two changes in the Australian team!
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