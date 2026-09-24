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ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த பாகிஸ்தான் வீரர் அப்ரார் அகமது!

பாகிஸ்தான் வீரர் அப்ரார் அகமது ஐசிசி டி20 பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்தது குறித்து...

Pakistan's Abrar Ahmed celebrates after taking the wicket of Sri Lanka's Charith Asalanka during the 2026 ICC Men's T20 Cricket World Cup Super Eights match between Sri Lanka and Pakistan at the Pallekele International Cricket Stadium in Kandy on February 28, 2026. (Photo by Ishara S. KODIKARA / AFP)

விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் பாகிஸ்தான் வீரர் அப்ரார் அகமது - AFP

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பாகிஸ்தான் சுழல் பந்துவீச்சாளர் அப்ரார் அகமது (28 வயது) ஐசிசி டி20 பந்துவீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

முதலிடத்தில் இருந்த இங்கிலாந்து வீரர் ஆதில் ரஷித் சமீபத்தில் பெரிதாக சோபிக்காததால் அவர் இரண்டாம் இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டார். இதனால், அபரார் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இதுவரை பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்களில் ஐவர் மட்டுமே டி20 தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்கள். உமர் குல், சயீத் அஜ்மல், இமாத் வாசிம், ஷாஹித் அஃப்ரிடி வரிசையில் அப்ரார் அகமதும் இணைந்துள்ளார்.

அப்ரார் அகமது பாகிஸ்தான் அணிக்காக இதுவரை 10 டெஸ்ட், 19 ஒருநாள், 38 டி20 போட்டிகள் விளையாடி 133 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார்.

குறிப்பாக டி20 போட்டிகளில் 52 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். இதில் 6.67 எகானமியுடன் பந்துவீசியுள்ளளார். ஒருநாள் தரவரிசையிலும் இவர் இரண்டாம் இடம் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடைசியாக ஆஸ்திரேலியாவுடான சொந்த மண்ணில் விளையாடிய டி20 தொடரில் 6 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார்.

இது குறித்து அப்ரார் அகமது, ”பாகிஸ்தான் அணியை பிரதிநிதித்துவம் படுத்தி விளையாடி உலகின் நம்.1 வீராரக மாறுவது கனவு நனவான தருணம். இன்னும் கடினமாக உழைத்து பாகிஸ்தானுக்கு கூடுதல் வெற்றிகளைப் பெற்றுத் தருவேன். பாகிஸ்தானுக்கு தங்கம் வெல்வதே எனது இலக்கு” எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

Pakistan's Abrar Ahmed claims the top spot in T20 rankings!

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