கொல்கத்தாவுக்கு 5-ஆவது தோல்வி!

குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கெதிரான இன்றைய ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தோல்வியடைந்தது. கொல்கத்தா அணி நிர்ணயித்த 181 ரன்களை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி கடைசி ஓவரில் எட்டி வெற்றியை ருசித்தது.
அகமதாபாத்தில் நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் திடலில் இன்று(ஏப். 17) நடைபெற்ற ஐபிஎல் ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த கொல்கத்தா அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 180 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. குஜராத் அணியில் முகமது சிராஜ் சிறப்பாகப் பந்துவீசி கொல்கத்தா அணியின் ரன் ரேட்டைக் குறைத்தார். அவர் 4 ஒவர்களில் 23 ரன்களை மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்களையும் வீழ்த்தினார்.
அடுத்து, 181 ரன்கள் இலக்கை துரத்திய குஜராத் அணி பவர் ப்ளே ஓவர்களில் 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 71 ரன்கள் குவித்து அதிரடியாக விளையாடியது. அந்த அணி 19.4 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்களை இழந்து வெற்றி இலக்கை எட்டியது.
இந்தத் தோல்வி மூலம், புள்ளிப்பட்டியலில் தொடர்ந்து கடைசி இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்.
