கூப்பர் சிக்ஸர் மழை! குஜராத்தை வீழ்த்தியது பஞ்சாப் கிங்ஸ்!
ஐபிஎல் 2026: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டன்சியிடம் வீழ்ந்த ஷுப்மன் கில்...
ஐபிஎல் 2026 பஞ்சாப் கிங்ஸ் வீரர்கள் கூப்பர் - ஸ்ரேயாஸ்
AP
ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரின் 2026-ஆம் ஆண்டு சீசன் கடந்த சனிக்கிழமை ஆரம்பமானது. ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ்(ஜிடி) தனது முதல் ஆட்டத்தில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் (பிபிகேஸ்) அணியை இன்று(மார்ச் 31) நியூ சண்டீகரில் சந்தித்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த குஜராத் டைட்டன்ஸ் 162 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து, 163 ரன்கள் இலக்கை விரட்டிய பஞ்சாப் கிங்ஸ் 7 விக்கெட்களை இழந்து 19.1 ஓவர்களில் 165 ரன்கள் எடுத்து 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
அந்த அணியில் அதிரடி காட்டிய கூப்பர் கொனோலி 44 பந்துகளில் 72 ரன்கள் (5 சிக்ஸர்கள், 5 பௌண்டரிகள்) குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் நின்று அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...