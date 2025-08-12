3-ஆவது சுற்றில் சின்னா், ரூன்
ஹாா்டு கோா்ட் டென்னிஸ் போட்டியான சின்சினாட்டி ஓபனில், நடப்பு சாம்பியனான இத்தாலியின் யானிக் சின்னா், டென்மாா்க்கின் ஹோல்கா் ரூன் ஆகியோா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முன்னேறினா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், உலகின் நம்பா் 1 வீரரான சின்னா் 6-2, 7-6 (8/6) என்ற நோ் செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 30-ஆம் இடத்திலிருந்த கனடாவின் கேப்ரியல் டியாலோவை வீழ்த்தினாா். 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸ் 7-6 (7/5), 7-5 என்ற செட்களில், 31-ஆம் இடத்திலிருந்த இத்தாலியின் லொரென்ஸோ சொனிகோவை வெளியேற்றினாா்.
இதையடுத்து 4-ஆவது சுற்றில், சின்னா் - பிரான்ஸின் அட்ரியன் மன்னரினோவையும், ஃப்ரிட்ஸ் - அதே நாட்டின் டெரென்ஸ் அட்மேனையும் எதிா்கொள்கின்றனா். இதில் மன்னரினோ 5-7, 6-3, 6-4 என்ற செட்களில், 13-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் டாமி பாலை வெளியேற்றினாா். அட்மேன் 6-3, 6-4 என பிரேஸிலின் ஜாவ் ஃபொன்சேகாவை சாய்த்தாா்.
7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் டென்மாா்க்கின் ஹோல்கா் ரூன் 7-6 (7/4), 6-3 என்ற செட்களில், அமெரிக்காவின் அலெக்ஸ் மிஷெல்செனை வெல்ல, 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் ஃபிரான்சஸ் டியாஃபோ 6-4, 6-4 என்ற கணக்கில், பிரான்ஸின் யூகோ ஹம்பா்டை வீழ்த்தினாா். இதையடுத்து 4-ஆவது சுற்றில், டியாஃபோ - ரூன் மோதுகின்றனா்.
ரடுகானுவை வென்றாா் சபலென்கா: இப்போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனையான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5) என்ற செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 30-ஆம் இடத்திலிருந்த பிரிட்டனின் எம்மா ரடுகானுவை போராடி வீழ்த்தினாா். நடப்பு சாம்பியனான சபலென்கா அடுத்து, ஸ்பெயினின் ஜெஸ்ஸிகா புஸாஸை எதிா்கொள்கிறாா்.
12-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் எகாடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவா 6-4, 6-3 என்ற வகையில் ஆஸ்திரேலியாவின் மாயா ஜாய்ன்டை வென்றாா். 4-ஆவது சுற்றில் அவா், சக ரஷியரான அனா கலின்ஸ்கயாவை சந்திக்கிறாா்.
முன்னதாக கலின்ஸ்கயா, 7-5, 6-4 என்ற நோ் செட்களில், 5-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் அமாண்டா அனிசிமோவாவை வீழ்த்தி அசத்தினாா். உக்ரைனின் மாா்த்தா கொஸ்டியுக் உடல்நலக் குறைவால் போட்டியிலிருந்து விலக, அவரை எதிா்கொள்ளவிருந்த போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 4-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் மேடிசன் கீஸ் 6-4, 6-0 என்ற வகையில் ஜப்பாவின் அவோய் இடோவை தோற்கடித்தாா். 9-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா 4-6, 6-3, 7-5 என, பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மொ்டன்ஸை வென்றாா். இதையடுத்து 4-ஆவது சுற்றில், கீஸ் - ரைபகினா மோதுகின்றனா்.
இந்தியா்கள் தோல்வி: இந்தப் போட்டியின் ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவு முதல் சுற்றில், இந்தியாவின் ரோஹன் போபண்ணா/அமெரிக்காவின் ஈதன் கின் இணை 5-7, 6-3, 6-10 என்ற செட்களில் பிரேஸிலின் மாா்செலோ மெலோ/ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் கூட்டணியிடம் தோற்றது.
இந்தியாவின் அனிருத் சந்திரசேகா்/ராம்குமாா் ராமநாதன் ஜோடி 6-7 (5/7), 4-6 என்ற வகையில் குரோஷியாவின் மேட் பாவிச்/எல் சால்வடோரின் மாா்செலோ அரெவாலோ இணையிடம் தோல்வி கண்டது.