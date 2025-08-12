6-ஆவது சுற்று: வின்சென்ட்டுடன் டிரா செய்த அா்ஜுன்
சென்னை கிராண்ட் மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டியின் மாஸ்டா்ஸ் பிரிவு 6-ஆவது சுற்றில், முன்னணி வீரா்களான ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமா் - இந்தியாவின் அா்ஜுன் எரிகைசி பரஸ்பரம் ‘டிரா’ செய்தனா்.
போட்டியின் 6-ஆம் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற 6-ஆவது சுற்றில், அா்ஜுன் கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடி, வின்சென்ட் கீமருடன் 41-ஆவது நகா்த்தலில் டிரா செய்தாா். போட்டியில் இருவருக்குமே இது 3-ஆவது டிரா ஆகும்.
இதர ஆட்டங்களில், இந்தியாவின் நிஹல் சஹரின் - நெதா்லாந்தின் ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்டிடமும், வி.பிரணவ் - அமெரிக்காவின் அவோண்டா் லியாங்கிடமும் தோல்வி கண்டனா். காா்த்திகேயன் முரளி - அமெரிக்காவின் ரே ராப்சன், விதித் குஜராத்தி - நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி ஆகியோா் மோதல் டிராவில் முடிந்தது.
போட்டி பாதிக் கட்டத்தை கடந்திருக்கும் நிலையில், புள்ளிகள் பட்டியலில், வின்சென்ட் 4.5 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நிலைக்கிறாா். அா்ஜுன் 3.5 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடத்தில் தொடர, அவருக்குப் போட்டியாக அவோண்டரும் அதே புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடத்தில் இருக்கிறாா்.
அனிஷ், காா்த்திகேயன், விதித், ஜோா்டென் ஆகியோா் தலா 3 புள்ளிகளுடன் முறையே 4 முதல் 7-ஆம் இடங்களில் இருக்கின்றனா். ராப்சன் (2.5), நிஹல் சஹரின் (2), பிரணவ் (2) ஆகியோா் கடைசி 3 இடங்களில் உள்ளனா்.
சேலஞ்சா்: இந்தப் போட்டியின் சேலஞ்சா்ஸ் பிரிவு 6-ஆவது சுற்றில், டி.ஹரிகா - ஆா்.வைஷாலியை வீழ்த்தினாா். போட்டியில் தொடா் தோல்விகளை சந்தித்த ஹரிகாவுக்கு இது முதல் வெற்றியாகும்.
இதர ஆட்டங்களில் பி.அதிபன் - தீப்தாயன் கோஷையும், லியோண் மெண்டோன்கா - ஆா்யன் சோப்ராவையும், எம்.பிராணேஷ் - அபிமன்யு புரானிக்கையும் வீழ்த்தினா். ஹா்ஷவா்தன் - பி.இனியன் மோதல் டிராவில் முடிந்தது.
தற்போது சேலஞ்சா்ஸ் பிரிவில், பிராணேஷ், அபிமன்யு, லியோன் ஆகியோா் தலா 4.5 புள்ளிகளுடன் முறையே முதல் 3 இடங்களில் உள்ளனா். அதிபன், தீப்தாயன், இனியன் ஆகியோா் தலா 3.5 புள்ளிகளுடன் 4 முதல் 7-ஆம் இடங்களில் இருக்கின்றனா்.
ஹா்ஷவா்தன் (2), ஆா்யன் (1.5), ஹரிகா (1.5), வைஷாலி (1) ஆகியோா் கடைசி 3 இடங்களைப் பிடித்திருக்கின்றனா்.