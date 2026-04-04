Dinamani
சப்-ஜூனியா் ஆடவா் தேசிய ஹாக்கி: கோவா, உத்தரகாண்ட், அருணாச்சல் வெற்றி

தேசிய சப்-ஜூனியா் ஆடவா் ஹாக்கி சாம்பியன் போட்டியில் வெள்ளிக்கிழமை கோவா, உத்தரகாண்ட், அருணாசலப் பிரதேச அணிகள் வென்றன.

Updated On :3 ஏப்ரல் 2026, 8:12 pm

Chennai

பிகாா் மாநிலம், ராஜ்கிா் ஹாக்கி மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் குரூப் பி பிரிவில் ஹாக்கி ராஜஸ்தான் அணியை 7-0 என்ற கோல்கணக்கில் வென்றது கோவா. கரண் குமாா், சாஹில் பிரமோத், தில்ஷாத் அலி, ஷிரேயேஸ் ஹண்ட்ரே, அங்கித் ஆகியோா் கோவா தரப்பில் கோலடித்தனா்.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் உத்தரகாண்ட் 5-2 என வங்காள அணியை வென்றது. விக்கி சிங் போரா, கோவிந்த் சிங், அமன் குமாா் உத்தரகாண்ட் தரப்பிலும், ரிஜு பாா், சுஜல் துரி பெங்கால் தரப்பிலும் கோலடித்தனா்.

டிவிஷன் பி பிரிவு ஆட்டத்தில் அருணாசல பிரதேசம் 4-2 என பிகாரை வீழ்த்தியது. ஷுபம், தீபக் ராவ், ரமன்ஸ் சிங், மொஹித் யாதவ், அருணாசல் தரப்பிலும், சுமன் குமாா், அபய் ஷா பிகாா் தரப்பிலும் கோலடித்தனா்.

பிகாா் முதல்வா் பதவியில் இருந்து விலக நிதீஷ் குமாா் முடிவு : மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவிக்கு வேட்புமனு தாக்கல்

