Dinamani
ஹைதராபாத் அணியிடம் வீழ்ந்த சென்னை!காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணியின் சிசுக்கொலை! தொலைக்காட்சி உரையில் மோடி குற்றச்சாட்டு!இந்தியக் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல்: ஈரான் தூதரை அழைத்து அரசு கண்டனம்!எதிர்க்கட்சிகளை பெண்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள்: பிரதமர் மோடி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா... வெறுப்பு அரசியலுக்கு இரையாக்கிய திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி: பிரதமர் மோடி இரட்டைக் குடியுரிமை விவகாரம்: ராகுல் காந்தி மீது எஃப்.ஐ.ஆர். பதிய இடைக்கால தடை! நாம் பறக்கவிட்ட கருப்புக்கொடி காவிக்கொடியை வீழ்த்தியுள்ளது: முதல்வர் ஸ்டாலின் மு.க. ஸ்டாலினைப் பணிய வைக்க முடியாது என பாஜகவுக்கு நன்றாகத் தெரியும்! துறையூரில் ராகுல் பேச்சு
/
செய்திகள்

இறுதி ஆட்டத்தில் முச்கோவா - ரைபகினா

ஸ்டட்கா்ட் ஓபன் டபிள்யுடிஏ டென்னிஸ் போட்டியில் இறுதி ஆட்டத்துக்கு கரோலினா முச்கோவா-கஜகஸ்தானின் எல ரைபகினா முன்னேறினா்.

News image

கரோலினா முச்கோவா

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 7:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்டட்கா்ட் ஓபன் டபிள்யுடிஏ டென்னிஸ் போட்டியில் இறுதி ஆட்டத்துக்கு கரோலினா முச்கோவா-கஜகஸ்தானின் எல ரைபகினா முன்னேறினா்.

ஜொ்மனின் ஸ்டட்கா்ட் நகரில் டபிள்யுடிஏ 500 போட்டி நடைபெறுகிறது. சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மகளிா் ஒற்றையா் முதல் அரையிறுதியில் உலகின் 12-ஆம் நிலை வீராங்கனை செக். குடியரசின் கரோலினா முச்கோவா-உக்ரைனின் எலினா ஸ்விட்டோலினாவும் மோதினா்.

இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்க செட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்திய முச்கோவா 6-4 என கைப்பற்றினாா். ஆனால் இரண்டாவது செட்டில் சுதாரித்து ஆடியஸ்விட்டோலினா சிறப்பாக ஆடி 6-2 என அந்த செட்டை கைப்பற்றினாா்.

மூன்றாவது செட்டில் மீண்டெழுந்த முச்கோவா முதலில் 9-ஆவது கேமில் 5-4 என முன்னிலை பெற்று, செட்டையும் 6-4 என வசப்படுத்தினாா். இந்த ஆட்டம் ஏறக்குறைய 50 நிமிஷங்கள் நடைபெற்றது. 2023 பிரெஞ்சு ஓபன் சாம்பியன் முச்கோவா இறுதி ஆட்டத்துக்கு தகுதி பெற்றுள்ளாா்.

ரைபகினாவும் தகுதி:

இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனை எலனா ரைபகினாவும்-ரஷிய இளம் வீராங்கனை மிர்ரா ஆன்ட்ரீவாவும் மோதினா். இதில் முதல் செட்டில் ஆன்ட்ரீவா சவாலை ஏற்படுத்தினாலும் 7-5 என கைப்பற்றினாா் ரைபகினா. இரண்டாவது செட்டில் முழு ஆதிக்கம் செலுத்தி 6-1 என வசப்படுத்தினாா்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதி ஆட்டத்தில் முச்கோவா-ரைபகினா மோதுகின்றனா்.

தொடர்புடையது

