ஸ்டட்கா்ட் ஓபன் டபிள்யுடிஏ டென்னிஸ் போட்டியில் இறுதி ஆட்டத்துக்கு கரோலினா முச்கோவா-கஜகஸ்தானின் எல ரைபகினா முன்னேறினா்.
ஜொ்மனின் ஸ்டட்கா்ட் நகரில் டபிள்யுடிஏ 500 போட்டி நடைபெறுகிறது. சனிக்கிழமை நடைபெற்ற மகளிா் ஒற்றையா் முதல் அரையிறுதியில் உலகின் 12-ஆம் நிலை வீராங்கனை செக். குடியரசின் கரோலினா முச்கோவா-உக்ரைனின் எலினா ஸ்விட்டோலினாவும் மோதினா்.
இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்க செட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்திய முச்கோவா 6-4 என கைப்பற்றினாா். ஆனால் இரண்டாவது செட்டில் சுதாரித்து ஆடியஸ்விட்டோலினா சிறப்பாக ஆடி 6-2 என அந்த செட்டை கைப்பற்றினாா்.
மூன்றாவது செட்டில் மீண்டெழுந்த முச்கோவா முதலில் 9-ஆவது கேமில் 5-4 என முன்னிலை பெற்று, செட்டையும் 6-4 என வசப்படுத்தினாா். இந்த ஆட்டம் ஏறக்குறைய 50 நிமிஷங்கள் நடைபெற்றது. 2023 பிரெஞ்சு ஓபன் சாம்பியன் முச்கோவா இறுதி ஆட்டத்துக்கு தகுதி பெற்றுள்ளாா்.
ரைபகினாவும் தகுதி:
இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனை எலனா ரைபகினாவும்-ரஷிய இளம் வீராங்கனை மிர்ரா ஆன்ட்ரீவாவும் மோதினா். இதில் முதல் செட்டில் ஆன்ட்ரீவா சவாலை ஏற்படுத்தினாலும் 7-5 என கைப்பற்றினாா் ரைபகினா. இரண்டாவது செட்டில் முழு ஆதிக்கம் செலுத்தி 6-1 என வசப்படுத்தினாா்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதி ஆட்டத்தில் முச்கோவா-ரைபகினா மோதுகின்றனா்.
வீடியோக்கள்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தினமணி செய்திச் சேவை
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு