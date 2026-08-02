காமன்வெல்த்: 65 தங்கம் உள்பட 158 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஆஸ்திரேலியா!

காமன்வெல்த் தொடரில் ஆஸ்திரேலியா 65 தங்கம் உள்பட 158 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில், 23-ஆவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜூலை 23 முதல் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் ஆஸ்திரேலியா சார்பில் 257 பேர் பங்கேற்றார்கள்.
விளையாட்டுக்கு முக்கியத்தும் அளிக்கும் நாடாக ஆஸ்திரேலியா இருந்துவருகிறது. இந்த முறை 151 பேர் முதல்முறையாக இந்த காமன்வெல்த் போட்டியில் பங்கேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த காமன்வெல்த் தொடரில் நீச்சல் பிரிவில் மட்டுமே 37 தங்கம், 16 வெள்ளி, 23 வெண்கலம் உள்பட 76 பதக்கங்கள் வென்றுள்ளன. இந்தியாவின் மொத்த பதக்க எண்ணிக்கை 39 என்பதும் கவனிக்கத் தக்கது.
இரண்டாவது அதிகபட்சமாக, தடகளத்தில் 12 தங்கம், 11 வெள்ளி, 11 வெண்கலம் வென்று 34 பதக்கங்கள் வென்றுள்ளன. மொத்தமாக, இதுவரை ஆஸ்திரேலிய அணி 65 தங்கம், 41 வெள்ளி, 52 வெண்கலம் உடன் 158 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
முன்னதாக, 2022 காமன்வெல்த் தொடரிலும் ஆஸ்திரேலியா 179 பதக்கங்களுடன் முதலிடம் பிடித்தது. இந்த முறையும் ஆஸ்திரேலியாதான் முதலிடம் பிடிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
காமன்வெல்த் 2026 பதக்க தரவரிசை
1. ஆஸ்திரேலியா - 158 பதக்கங்கள் (65 தங்கம்)
2. இங்கிலாந்து - 102 பதக்கங்கள் (26 தங்கம்)
3. கனடா - 59 பதக்கங்கள் (18 தங்கம்)
4. இந்தியா - 39 பதக்கங்கள் (13 தங்கம்)
5. ஸ்காட்லாந்து - 38 பதக்கங்கள் (13 தங்கம்)
How the medal table looks at the end of day 9! ð pic.twitter.com/9C6PMMDZJT— Glasgow 2026 (@Glasgow_2026) August 1, 2026
Summary
Commonwealth: Australia dominates the top spot with 158 medals, including 65 golds!
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