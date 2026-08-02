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காமன்வெல்த்: குத்துச்சண்டையில் 7 தங்கம், 3 வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்தியர்கள்!

காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டையில் வரலாறு படைத்த 10 இந்தியர்கள் குறித்து...

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குத்துச்சண்டையில் தங்கப் பதக்கம் வென்றவர்கள். - படம்: எக்ஸ் / பிஎஃப்ஐ அஃபிசியல்.

Updated On :2 ஆகஸ்ட் 2026, 10:53 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டையில் இந்தியர்கள் 10 பேர் பதக்கம் வென்று வரலாறு படைத்துள்ளார்கள். அதில், 7 பேர் தங்கமும் 3 பேர் வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்கள்.

இந்தியா சார்பில் முதல்முறையாக 7 தங்கப் பதக்கங்கள் வென்று வரலாறு படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பெண்கள் மட்டுமே 5 தங்கப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்கள்.

இதுவரை மொத்தமாக இந்திய அணி 39 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. அதில், 13 தங்கம், 17 வெள்ளி, 9 வெண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கும். பதக்க வரிசையில் இந்தியா நான்காவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

இந்தியாவின் சார்பாக மொத்தமாக 14 பேர் (ஆடவர் 7, மகளிர் 7) குத்துச்சண்டையில் பங்கேற்றார்கள். இதில் 10 பேர் பதக்கம் வென்று இந்தியாவுக்குப் பெருமைச் சேர்த்துள்ளார்கள். அதில் 6 பெண்கள் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்கள்.

தங்கம் வென்றவர்கள் (7): அங்குஷ் பங்கால் (80 கிலோ), சச்சின் சிவாக் (60 கிலோ), ப்ரீத்தி பவார் (54 கிலோ), ஜாஸ்மின் லம்போரியா (57 கிலோ), சாக்‌ஷி சௌதரி (51 கிலோ), பிரியா கங்காஸ் (60 கிலோ), அருந்ததி சௌதரி (70 கிலோ).

வெள்ளி வென்றவர்கள் (3): லோவ்லினா போர்கோஹைன் (75 கிலோ), ஜதுமணி சிங் (55 கிலோ) மற்றும் நரேந்தர் பெர்வால் (90+ கிலோ).

முன்னதாக, 2022ல் இந்தியா குத்துச் சண்டையில் 7 பதக்கங்கள் வென்றிருந்தது. அதில் 3 தங்கம், 1 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் வென்றிருந்தார்கள். இந்தமுறை மொத்தமாக 7 தங்கம் வென்று பதக்கப் பட்டியலிலும் முன்னேறியுள்ளது.

Summary

CWG 2026: Indian boxers script history with record seven boxing gold medals, 3 silver medals

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