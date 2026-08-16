இ-ஸ்போர்ட்ஸ் உலகக் கோப்பை செஸ் தொடரில் கார்ல்சென் மீண்டும் சாம்பியன்!

நார்வே நாட்டைச் சேர்ந்த மாக்னஸ் கார்ல்சென் (35 வயது) இரண்டாவது முறையாக இஸ்போர்ட்ஸ் செஸ் உலகக் கோப்பையை வென்று அசத்தியுள்ளார்.
இஸ்போர்ட்ஸ் செஸ் உலகக் கோப்பை கடந்த ஆண்டு (2025) முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தாண்டுக்கான போட்டிகளில் பாரீஸில் ஆக.11 -15ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றன.
இந்த உலகக் கோப்பையின் இறுதிப் போட்டி நார்வே நாட்டின் மாக்னஸ் கார்ல்சென் மற்றும் பெலாரஸ் நாட்டின் டெனிஸ் லஸாவிக் மோதினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் முதல் செட்டில் கார்ல்சென் 3-1 எனவும் இரண்டாவது செட்டில் 3-1 எனவும் வென்று 2-0 என அபார வெற்றியுடன் உலகக் கோப்பையை வென்றார்.
கடந்த ஆண்டும் கார்ல்சென் இந்த இஸ்போர்ட்ஸ் உலகக் கோப்பையை வென்றிருந்தார். தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக இந்தக் கோப்பையை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறார்.
இந்த உலகக் கோப்பையின்போது கால்பந்து பயிற்சியாளர் ஜோஷ் மௌரிங்கோவின் நெட்பிளிக்ஸ் ஆவணப் படத்தைப் பார்த்ததாக கார்ல்சென் கூறியுள்ளார்.
Feeling good! Itâs nice to show that the old guard still knows how to move the pieces. pic.twitter.com/e3nfKQbXeq— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) August 15, 2026
Summary
Carlsen embraces Mourinho-style pragmatism to defend EWC chess title
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