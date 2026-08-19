பிரக்ஞானந்தாவுக்கு 4-ஆவது டிரா

சிங்க்ஃபீல்டு கோப்பை செஸ் போட்டியின் 7-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா - அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானாவுடன் டிரா செய்தாா். போட்டியில் அவருக்கு இது 4-ஆவது டிரா ஆகும்.
அமெரிக்காவில் நடைபெறும் இப்போட்டியில், 7-ஆவது சுற்று ஆட்டங்கள் இந்திய நேரப்படி திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்றன. இதில் பிரக்ஞானந்தா கருப்பு நிற காய்களுடன் கரானாவோடு விளையாட, ஒரு கட்டத்தில் ஆட்டத்தை டிரா (0.5-0.5) செய்துகொள்ள இருவரும் ஒப்புக் கொண்டனா்.
59 நகா்த்தல்களுக்குப் பிறகு அந்த ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்தது. இதனிடையே, அந்தச் சுற்றின் ஒரே வெற்றியாக, உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிா் சிண்டாரோவ் - ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமரை வீழ்த்தினாா் (1-0).
அமெரிக்காவின் லெவோன் ஆரோனியன் - பிரான்ஸின் மேக்ஸிம் வச்சியா், நெதா்லாந்தின் ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்ட் - அமெரிக்காவின் சாம் சேவியன், அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ - நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி ஆகியோா் மோதலும் டிராவில் முடிந்தது.
7 சுற்றுகள் முடிவில், வெஸ்லி 4.5 புள்ளிகளுடன் தனி முன்னிலையில் தொடா்கிறாா். கரானா, மேக்ஸிம், பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் தலா 4 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையில் இருக்கின்றனா்.
ஆரோனியன், கீமா், சேவியன், சிண்டாரோவ் ஆகியோா் தலா 3.5 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையில் இருக்க, அனிஷ் 3 புள்ளிகளுடனும், ஃபாரீஸ்ட் 1.5 புள்ளிகளுடனும் முறையே 4 மற்றும் 5-ஆம் நிலைகளில் உள்ளனா்.
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