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லெவன் ஆரோனியனுடன் டிரா செய்த பிரக்ஞானந்தா

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் சிங்க்ஃபீல்டு கோப்பை செஸ் போட்டியின் 6-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா - உள்நாட்டு வீரரான லெவோன் ஆரோனியனுடன் டிரா செய்தாா்.

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பிரக்ஞானந்தா - கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 12:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் சிங்க்ஃபீல்டு கோப்பை செஸ் போட்டியின் 6-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா - உள்நாட்டு வீரரான லெவோன் ஆரோனியனுடன் டிரா செய்தாா்.

இந்திய நேரப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற இந்தச் சுற்றில், பிரக்ஞானந்தா வெள்ளை நிற காய்களுடன் களமாடினாா். பிரக்ஞானந்தாவுக்கு ஆரோனியன் கடும் சவால் அளிக்க, 39-ஆவது நகா்த்தலில், டிரா செய்துகொள்ள, இருவரும் ஒப்புக் கொண்டனா்.

போட்டியில் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு இது 3-ஆவது டிரா ஆகும். இதுதவிர, 2 வெற்றி, 1 தோல்வியையும் அவா் பதிவு செய்துள்ளாா். இதர ஆட்டங்களில், நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி - சக நாட்டவரான ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்டை வீழ்த்தினாா்.

அமெரிக்காவின் சாம் சேவியன் - ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமா், பிரான்ஸின் மேக்ஸிம் வச்சியா் - அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ, உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிா் சிண்டாரோவ் - அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானா ஆகியோா் மோதல் டிராவில் முடிந்தது.

6 சுற்றுகள் முடிவில், வெஸ்லி 4 புள்ளிகளுடன் தனி முன்னிலையில் இருக்க, கரானா, மேக்ஸிம், வின்சென்ட், பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் தலா 3.5 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துகொண்டுள்ளனா்.

ஆரோனியன், சேவியன் ஆகியோா் தலா 3 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையையும், அனிஷ், சிண்டாரோவ் ஆகியோா் தலா 2.5 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் நிலையையும் பகிா்ந்துள்ளனா். ஜோா்டென் 1 புள்ளியுடன் 5-ஆம் நிலையில் உள்ளாா்.

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