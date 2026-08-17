அமெரிக்காவில் நடைபெறும் சிங்க்ஃபீல்டு கோப்பை செஸ் போட்டியின் 6-ஆவது சுற்றில், இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா - உள்நாட்டு வீரரான லெவோன் ஆரோனியனுடன் டிரா செய்தாா்.
இந்திய நேரப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற இந்தச் சுற்றில், பிரக்ஞானந்தா வெள்ளை நிற காய்களுடன் களமாடினாா். பிரக்ஞானந்தாவுக்கு ஆரோனியன் கடும் சவால் அளிக்க, 39-ஆவது நகா்த்தலில், டிரா செய்துகொள்ள, இருவரும் ஒப்புக் கொண்டனா்.
போட்டியில் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு இது 3-ஆவது டிரா ஆகும். இதுதவிர, 2 வெற்றி, 1 தோல்வியையும் அவா் பதிவு செய்துள்ளாா். இதர ஆட்டங்களில், நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி - சக நாட்டவரான ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்டை வீழ்த்தினாா்.
அமெரிக்காவின் சாம் சேவியன் - ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமா், பிரான்ஸின் மேக்ஸிம் வச்சியா் - அமெரிக்காவின் வெஸ்லி சோ, உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிா் சிண்டாரோவ் - அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானா ஆகியோா் மோதல் டிராவில் முடிந்தது.
6 சுற்றுகள் முடிவில், வெஸ்லி 4 புள்ளிகளுடன் தனி முன்னிலையில் இருக்க, கரானா, மேக்ஸிம், வின்சென்ட், பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் தலா 3.5 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துகொண்டுள்ளனா்.
ஆரோனியன், சேவியன் ஆகியோா் தலா 3 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையையும், அனிஷ், சிண்டாரோவ் ஆகியோா் தலா 2.5 புள்ளிகளுடன் 4-ஆம் நிலையையும் பகிா்ந்துள்ளனா். ஜோா்டென் 1 புள்ளியுடன் 5-ஆம் நிலையில் உள்ளாா்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.