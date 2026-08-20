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பிரக்ஞானந்தா இணை முன்னிலை

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் சிங்க்ஃபீல்டு கோப்பை செஸ் போட்டியின் 8-ஆவது சுற்றில் இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்றாா்.

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Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 5:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவில் நடைபெறும் சிங்க்ஃபீல்டு கோப்பை செஸ் போட்டியின் 8-ஆவது சுற்றில் இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்றாா். போட்டியில் அவருக்கு இது 3-ஆவது வெற்றியாகும்.

இந்திய நேரப்படி, செவ்வாய்க்கிழமை நள்ளிரவு நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், கருப்பு நிற காய்களுடன் விளையாடிய பிரக்ஞானந்தா, பிரான்ஸின் மேக்ஸிம் வச்சியரை வீழ்த்தினாா்.

இதர ஆட்டங்களில், ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமா் - அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானாவையும், உஸ்பெகிஸ்தானின் ஜாவோகிா் சிண்டாரோவ் - நெதா்லாந்தின் ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்டையும் வென்றனா்.

அமெரிக்காவின் சாம் சேவியன் - சக நாட்டவரான வெஸ்லி சோ, நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி - அமெரிக்காவின் லெவோன் ஆரோனியன் ஆகியோா் மோதல் டிராவில் முடிந்தது.

8 சுற்றுகள் முடிவில், வெஸ்லி சோ மற்றும் பிரக்ஞானந்தா ஆகியோா் தலா 5 புள்ளிகளுடன் இணை முன்னிலை வகிக்கின்றனா். கீமா், சிண்டாரோவ் தலா 4.5 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் நிலையைப் பகிா்ந்துகொண்டுள்ளனா்.

கரானா, மேக்ஸிம், ஆரோனியன், சேவியன் ஆகியோா் தலா 4 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் நிலையில் உள்ளனா். அனிஷ் (3.5), ஃபாரீஸ்ட் (1.5) ஆகியோா் முறையே 4 மற்றும் 5-ஆம் நிலைகளில் இருக்கின்றனா்.

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