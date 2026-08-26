இறுதிச்சுற்றில் மோதும் பிரக்ஞானந்தா - கரானா
அமெரிக்காவில் நடைபெறும் கிராண்ட் செஸ் டூா் ஃபைனல்ஸ் செஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில், இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா, அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானா ஆகியோா் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனா்.
பிரக்ஞானந்தா - கோப்புப் படம்
அமெரிக்காவில் நடைபெறும் கிராண்ட் செஸ் டூா் ஃபைனல்ஸ் செஸ் போட்டியின் இறுதிச்சுற்றில், இந்தியாவின் ஆா்.பிரக்ஞானந்தா, அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானா ஆகியோா் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனா்.
அரையிறுதிச்சுற்றில், பிரக்ஞானந்தா - ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமரையும், கரானா - சக அமெரிக்கரான வெஸ்லி சோவையும் வீழ்த்தி, முன்னேற்றத்தைச் சந்தித்துள்ளனா்.
முன்னதாக அரையிறுதியில், 2 கிளாசிக்கல் கேம்களின் முடிவில் பிரக்ஞானந்தா (9), கரானா (8), வெஸ்லி (6), கீமா் (3) ஆகியோா் முறையே 4 இடங்களைப் பிடித்திருந்தனா்.
இந்நிலையில் அரையிறுதியின் 2-ஆவது கட்டமான 2 ரேப்பிட் கேம்கள் மற்றும் 3-ஆவது கட்டமான 4 பிளிட்ஸ் கேம்கள் இந்திய நேரப்படி திங்கள்கிழமை இரவு நடைபெற்றன.
இதில் கீமருக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பிரக்ஞானந்தா, 2 ரேப்பிட் கேம்கள் மற்றும் 1 பிளிட்ஸ் கேமில் வெற்றி பெற்றாா். எஞ்சிய 3 பிளிட்ஸ் கேம்களில் கீமா் வென்றாா். இதையடுத்து மொத்த புள்ளிகள் அடிப்படையில் பிரக்ஞானந்தா 19-9 என கீமரை வீழ்த்தி இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.
அதேபோல், வெஸ்லிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் கரானா, 1 ரேப்பிட் கேமிலும், 2 பிளிட்ஸ் கேம்களிலும் வெற்றி பெற்றாா். 1 ரேப்பிட், 2 பிளிட்ஸ் கேம்களில் டிரா செய்தாா். முடிவில் 18-12 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வெஸ்லியை வென்று இறுதிச்சுற்றுக்கு வந்துள்ளாா்.
இதையடுத்து இறுதிச்சுற்றில் பிரக்ஞானந்தா - கரானாவும், 3-ஆவது இடத்துக்கான சுற்றில் கீமா் - வெஸ்லியும் மோதுகின்றனா். அரையிறுதியைப் போலவே, இறுதிச்சுற்றிலும் 2 கிளாசிக் கேம்கள், 2 ரேப்பிட் கேம்கள், 4 பிளிட்ஸ் கேம்கள் விளையாடப்படவுள்ளன.
போட்டியின் முடிவில், முதல் 3 இடங்களைப் பிடிப்போா் அடுத்த ஆண்டு கிராண்ட் செஸ் டூா் போட்டிகளுக்கு நேரடியாகத் தகுதிபெறுவா்.
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