பிராக் செஸ்: அரவிந்த் வெற்றி; குகேஷ் டிரா

News image
குகேஷ் (கோப்புப்படம்)
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 10:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனாக இருக்கும் அரவிந்த் - அமெரிக்காவின் ஹன்ஸ் மோக் நீமனை வீழ்த்தினாா். நடப்பு உலக சாம்பியனான குகேஷ் - உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிா்பெக் யாகுபோவுடன் டிரா செய்தாா்.

இதர ஆட்டங்களில், ஸ்பெயின் டேவிட் ஆன்டன் - நெதா்லாந்தின் ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்டை வெல்ல, ஜொ்மனியின் வின்சென்ட் கீமா் - செக் குடியரசின் டேவிட் நவாரா, ஈரானின் பா்ஹாம் மக்சூத்லூ - உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிா்பெக் அப்துசதாரோவ் ஆகியோா் மோதல் டிராவில் முடிந்தன.

சேலஞ்சா்ஸ்: இப்போட்டியின் சேலஞ்சா்ஸ் பிரிவு 2-ஆவது சுற்றில், நடப்பு மகளிா் உலகக் கோப்பை சாம்பியனான இந்தியாவின் திவ்யா தேஷ்முக் - ஸ்பெயினின் டேனியல் யூஃபாவுடனும், சூா்யசேகா் கங்குலி - டென்மாா்க்கின் ஜோனஸ் ஜெரெவுடனும் டிரா செய்தனா்.

2 சுற்றுகள் முடிவில், மாஸ்டா்ஸ் பிரிவில் குகேஷ் 4-ஆம் இடத்தில் நிலைக்க (1 புள்ளி), அரவிந்த் 6-ஆவது இடத்துக்கு (1) முன்னேறியுள்ளாா். சேலஞ்சா்ஸ் பிரிவில் திவ்யா 4-ஆம் இடத்திலும் (1), சூா்யசேகா் 7-ஆம் இடத்திலும் (0.5) உள்ளனா்.

