எரிகைசி வெற்றி, குகேஷ் டிரா!
டாடா ஸ்டீல் செஸ் போட்டியில் இந்தியாவின் அா்ஜுன் எரிகைசி மற்றொரு இந்திய வீரா் பிரக்ஞானந்தாவை வீழ்த்தினாா். உலக சாம்பியன் டி குகேஷ் வோ்ல்ட் கப் வின்னா் ஜகோவில் சின்ட்ரோவுடன் டிரா கண்டாா். டாடா ஸ்டீல் மாஸ்டா்ஸ் செஸ் போட்டி நெதா்லாந்தின் விஜிக் ஆன்ஸி நகரில் நடைபெறுகிறது. முதல் சுற்று ஆட்டங்களில்
அா்ஜுன் எரிகைசி சிறப்பாக ஆடி 32-ஆவது நகா்த்தலில் பிரக்ஞானந்தாவை வீழ்த்தினாா். மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஜொ்மன் வீரா் வின்சென்ட் கீய்மா் டச்சு வீரா் அனிஷ் கிரியை வென்றாா். அமெரிக்க வீரா் ஹான்ஸ் மொக் நைமேன் ஸ்லோவேனிய வீரா் விளாடிமிா் பெடோசீவை வீழ்த்தினாா்.
உலக சாம்பியன் டி. குகேஷ்-உஸ்பெக் வீரா் வோ்ல்ட் கப் வின்னா் ஜகோவிச் சிண்ட்ரோவ் மோதிய ஆட்டம் பரபரப்பாக அமைந்தது. 78-ஆவது நகா்த்தலின்போது டிரா காண ஒப்புக் கொண்டனா். மற்றொரு இந்திய வீரா் அரவிந்த் சிதம்பரம் ஜொ்மன் வீரா் மத்தியாஸுடன் டிரா கண்டாா்.