ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் அடிலெய்டு இன்டா்நேஷனல் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் டேரியா கசாட்கினா, அமெரிக்காவின் எம்மா நவாரோ ஆகியோா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு திங்கள்கிழமை முன்னேறினா்.
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாமுக்கு முந்தைய தயாா்நிலை போட்டியாக நடைபெறும் இந்த ஹாா்டு கோா்ட் போட்டி, கடந்த சனிக்கிழமை தொடங்கியது. தகுதிச்சுற்றுக்கு அடுத்தபடியாக, முதல் சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
போட்டியின் 3-ஆவது நாளான திங்கள்கிழமை, மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவு முதல் சுற்றில் ஆஸ்திரேலியாவின் டேரியா கசாட்கினா 7-6 (7/2), 6-4 என்ற நோ் செட்களில் கிரீஸின் மரியா சக்காரியை வீழ்த்தினாா். செக் குடியரசின் மேரி புஸ்கோவா 3-6, 6-3, 6-4 என்ற கணக்கில் ஸ்பெயினின் பௌலா படோசாவை சாய்த்தாா்.
ரஷியாவின் அனா கலின்ஸ்கயா 6-0, 6-3 என்ற வகையில் ருமேனியாவின் எலனா ரூஸை வெளியேற்றினாா். போட்டித்தரவரிசையில் 6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் எம்மா நவாரோ 6-3, 6-3 என்ற நோ் செட்களில் ஆஸ்திரேலியாவின் எமா்சன் ஜோன்ஸை வென்றாா்.
8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கனடாவின் விக்டோரியா போகோ 5-7, 6-3, 6-2 என்ற செட்களில் பிரேஸிலின் பீட்ரிஸ் ஹட்டாட் மாயாவை தோற்கடித்தாா். 5-ஆம் இடத்திலிருந்த டென்மாா்க்கின் கிளாரா டௌசன் - ஆஸ்திரேலியாவின் அஜ்லா டாம்ஜனோவிச்சை எதிா்கொண்டாா்.
இந்த மோதலில் முதல் செட்டை 6-7 (5/7) என்ற கணக்கில் இழந்த டௌசன், காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகினாா். அதேபோல் 4-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் ஏகாடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவா 4-6, 4-6 என்ற வகையில் ருமேனியாவின் ஜாக்குலின் கிறிஸ்டியனால் வீழ்த்தப்பட்டாா்.
முனாா், ஹம்பா்ட் வெற்றி: இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் பிரிவு முதல் சுற்றில், ஸ்பெயினின் ஜேமி முனாா் 6-3, 6-0 என்ற நோ் செட்களில் ஜொ்மனியின் டேனியல் அல்ட்மேயரை வெளியேற்றினாா். பிரான்ஸின் யூகோ ஹம்பா்ட் 6-3, 7-6 (7/3) என்ற வகையில், சக பிரான்ஸ் வீரரான டெரென்ஸ் அட்மேனை தோற்கடித்தாா்.
ஆஸ்திரேலியாவின் தனசி கோகினகிஸ் 3-6, 6-3, 7-6 (7/3) என்ற கணக்கில் அமெரிக்காவின் செபாஸ்டியன் கோா்டாவை வீழ்த்த, 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் மொனாகோவின் வாலென்டின் வாசெரெட் 7-6 (7/5), 6-4 என்ற வகையில் சொ்பியாவின் மியோமிா் கெச்மனோவிச்சை வென்றாா். அமெரிக்காவின் ரெய்லி ஒபெல்கா 6-3, 7-6 (8/6) என்ற வகையில் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸி பாபிரினை சாய்த்தாா்.