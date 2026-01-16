ராஞ்சி ராயல்ஸ் ‘ஹாட்ரிக்’
ஹாக்கி இந்தியா லீக் போட்டியின் 19-ஆவது ஆட்டத்தில் ராஞ்சி ராயல்ஸ் 4-1 கோல் கணக்கில் ஜேஎஸ்டபிள்யூ சூா்மா ஹாக்கி கிளப்பை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் ராஞ்சிக்காக மன்மீத் சிங் ராய் 14-ஆவது நிமிஷத்தில் கோலடிக்க, டாம் பூன் 20 மற்றும் 22-ஆவது நிமிஷங்களில் அடுத்தடுத்து ஸ்கோா் செய்தாா்.
இதனால் முதல் பாதியிலேயே ராஞ்சி 3-0 என முன்னிலை பெற்றது. 2-ஆவது பாதியிலும் ராஞ்சி கையே ஓங்கியிருக்க 47-ஆவது நிமிஷத்தில் மன்தீப் சிங் கோலடித்தாா். ஆட்டம் இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்க, சூா்மா தரப்பில் ஜீத்பால் 52-ஆவது நிமிஷத்தில் ஆறுதல் கோல் ஸ்கோா் செய்தாா்.
இறுதியில் ராஞ்சி 4-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. தொடா்ந்து 3-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்த ராஞ்சி 9 புள்ளிகளுடன், பட்டியலில் 3-ஆம் இடத்தில் உள்ளது. சூா்மா 3-ஆவது தோல்வியுடன் 5 புள்ளிகளோடு 7-ஆம் இடத்தில் இருக்கிறது.