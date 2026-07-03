லூக்கா மோட்ரிச் கால்பந்தின் ஜாம்பவான்..! குரோஷியாவின் கேப்டனுக்கு ரொனால்டோ புகழாரம்!

குரோஷியாவின் கேப்டன் லூக்கா மோட்ரிச்சை ”கால்பந்தின் ஜாம்பவான்” என போர்ச்சுகலின் கேப்டன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ கூறியுள்ளார்.
கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றில் போர்ச்சுகல் அணி குரோஷியாவை 2-1 என வீழ்த்தியது. இந்தப் போட்டியில் கடைசி நிமிஷத்தில் விஏஆர் தீர்ப்பினால் குரோஷியாவின் கோல் மறுக்கப்பட்டது சர்ச்சையானது.
லுக்கா மோட்ரிச் (40 வயது) மற்றும் ரொனால்டோ (41 வயது) இருவருமே ரியல் மாட்ரிட் அணிக்காக பல ஆண்டுகள் ஒன்றாக விளையாடி இருக்கிறார்கள். இதுவரை 233 முறை இருவரும் ஒரே களத்தில் விளையாடி இருக்கிறார்கள். இதில் 222 முறை ஒரே அணியினராகவும் 11 முறை எதிரணியினராகவும் விளையாடியுள்ளார்கள்.
கனடாவில் இன்று அதிகாலை நடந்த இந்தப் போட்டிதான் இருவரும் ஒன்றாக விளையாடும் கடைசி போட்டியாக இருக்குமென ரசிகர்கள் சோகத்தில் இருக்கிறார்கள்.
போட்டிக்குப் பிறகு களத்திலேயே லூக்கா மோட்ரிச்சைக் கட்டியணைத்த ரொனால்டோ ஆறுதல் கூறினார். பின்னர் பேட்டியளித்தபோது கூறியிருப்பதாவது:
நான் லூக்காவுடன் பல ஆண்டுகள் விளையாடியிருக்கிறேன். நாங்கள் ஒத்த வயதினர். அவர் கால்பந்தின் ஜாம்பவான் என நினைக்கிறேன். அவர் இப்போதும் லெஜண்டாகவே இருக்கிறார் என்றார்.
Summary
Legend Of Football: Ronaldo Praises Modric After What Likely Is His Final World Cup
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